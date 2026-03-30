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Новости по тегу #Сергей Столярчук

Турчин: Банк развития в 2025 году сработал удовлетворительно, выполнены все доведенные показатели
30 марта 2026 16:42

Турчин: Банк развития в 2025 году сработал удовлетворительно, выполнены все доведенные показатели

Гомельский музей военной славы ежегодно посещают свыше 150 тыс. человек
24 февраля 2026 07:52

Гомельский музей военной славы ежегодно посещают свыше 150 тыс. человек

Банк развития поддержит туристический бизнес Беларуси
22 декабря 2025 16:58

Банк развития поддержит туристический бизнес Беларуси

В Беларуси появился первый студенческий финансовый отряд
10 декабря 2025 08:17

В Беларуси появился первый студенческий финансовый отряд

Более 350 участников собрал первый масштабный семинар для предприятий-экспортёров в Банке развития
22 января 2025 11:04

Более 350 участников собрал первый масштабный семинар для предприятий-экспортёров в Банке развития

Банк развития Беларуси увеличил финансирование экономики до рекордной суммы
26 декабря 2024 17:02

Банк развития Беларуси увеличил финансирование экономики до рекордной суммы

Субботин о новом МТК в Докшицком районе: пример, как можно бережно относиться и деньгам, и к людям
04 октября 2024 17:23

Субботин о новом МТК в Докшицком районе: пример, как можно бережно относиться и деньгам, и к людям

Автоматизированную систему анализа и контроля цен планируют запустить в Беларуси до конца 2024-го
24 июля 2024 17:29

Автоматизированную систему анализа и контроля цен планируют запустить в Беларуси до конца 2024-го

Коллективу Банка развития представили нового руководителя
05 апреля 2024 13:34

Коллективу Банка развития представили нового руководителя

«Давайте объединим все структуры!» Лукашенко поручил оптимизировать работу банковской сферы
04 апреля 2024 18:18

«Давайте объединим все структуры!» Лукашенко поручил оптимизировать работу банковской сферы

Лукашенко: «Для бизнеса нет друзей и врагов. Есть интересы»
04 апреля 2024 10:36

Лукашенко: «Для бизнеса нет друзей и врагов. Есть интересы»

«Игры дружбы» в Казани. Белорусские пловцы стартовали с рекордов
22 июля 2022 12:03

«Игры дружбы» в Казани. Белорусские пловцы стартовали с рекордов