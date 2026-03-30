Новости по тегу #Сергей Столярчук

В числе приоритетных направлений Банка развития остается поддержка экспорта. Профинансированы поставки 89 отечественных производителей и порядка 100 наименований товаров. География стран расширилась с 13 до 18.
Государство поддерживает развитие отрасли: малый и средний бизнес может получить долгосрочные кредиты под 6 % годовых.
Поддержка будет предоставлена для строительства и модернизации санаторно-курортных и оздоровительных центров, гостиниц, кемпингов и других подобных объектов.
Проект нацелен на подготовку квалифицированных кадров для ключевых отраслей экономики: промышленности, аграрного сектора, энергетики. Участники приобретут практический опыт еще до окончания учебы.
Сегодня Банк развития оказывает финансовую поддержку предприятиям-экспортерам. Только за прошлый год она составила более 7 миллиардов рублей.
Итоги 2024-го подводили на заседании наблюдательного совета.
Вместо запланированных 16 миллионов на реконструкцию ушло 14. В результате в хозяйстве появились комфортные помещения для более чем 300 коров и 400 телят.
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