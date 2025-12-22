Банк развития поддержит туристический бизнес Беларуси

Стратегический план Банка развития до 2030 года должен быть увязан с приоритетами и задачами программы социально-экономического развития на пятилетку, принятой на Всебелорусском народном собрании. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время заседания наблюдательного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая стратегия финансового института полностью интегрирована в утвержденную программу. Банк развития готов предоставить необходимые финансовые инструменты для достижения целей, которые наметил бизнес в различных сферах. Одна из них туризм. Поддержка будет предоставлена для строительства и модернизации санаторно-курортных и оздоровительных центров, гостиниц, кемпингов и других подобных объектов. Банк развития поддержит бизнес и в регионах: это финансирование местных инициатив, проектов, которые имеют значимость для социально-экономического развития отдельных районов и городов. Также в следующие пять лет планируется внедрить новые формы поддержки экспорта. В том числе лизинг крупногабаритной техники и финансирование дистрибьюторов бытовых приборов.

Сергей Столярчук, председатель правления Банка развития Беларуси:

В целом объем поддержки экономики по всем направлениям деятельности будет свыше 40 миллиардов белорусских рублей. Мы обновили полностью весь инструментарий Банка развития. Инструменты поддержки, продукты, которые вышли на рынок, полностью соответствуют тем направлениям плана социально-экономического развития. То есть, по сути, остается и региональная повестка импортозамещения, но стоимость таких продуктов будет снижена.