Прямой эфир

«Игры дружбы» в Казани. Белорусские пловцы стартовали с рекордов

22 июля 2022 12:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские пловцы с рекордов стартовали в Казани на «Играх дружбы», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Анастасия Шкурдай превзошла саму себя на дистанции 200 метров на спине, девушка преодолела дистанцию за 2 минуты 9,38 секунды, это более чем на секунду быстрее предыдущего ее достижения. Итог – золото.

«Игры дружбы» в Казани. Белорусские пловцы стартовали с рекордов-1

Вторую награду наивысшей пробы и юниорский рекорд взяли наши ребята в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Исполнителями стали Дмитрий Кухаренко, Владислав Макаревич, Сергей Столярчук и Александр Фролов. Две бронзы у Алины Змушко и Карины Швед на полтиннике брасом.

«Игры дружбы» в Казани. Белорусские пловцы стартовали с рекордов-4

В программе второго соревновательного дня в утренней сессии программы значилось семь дисциплин, белорусы были заявлены в пяти. Отрадно, что билетик в финал добыли Руслан Скоморошко на отрезке 100 метров вольным стилем, на двухсотке брассом за медаль поспорит Иван Шамшурин и Максим Граблюк.

# Плавание # Анастасия Шкурдай # Иван Шамшурин # Максим Граблюк # Алина Змушко # Карина Швед # Дмитрий Кухаренко # Владислав Макаревич # Сергей Столярчук # Александр Фролов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
21 июля в Лиге конференций сразились сразу три футбольных клуба Беларуси
21 июля 2022 20:04

21 июля в Лиге конференций сразились сразу три футбольных клуба Беларуси

Белорусские хоккеисты из U-17 снова потерпели поражение на Кубке Сириуса
21 июля 2022 15:41

Белорусские хоккеисты из U-17 снова потерпели поражение на Кубке Сириуса

Саснович неожиданно проиграла бельгийской теннисистке в Гамбурге и закончила своё выступление
21 июля 2022 15:35

Саснович неожиданно проиграла бельгийской теннисистке в Гамбурге и закончила своё выступление