«Игры дружбы» в Казани. Белорусские пловцы стартовали с рекордов

Белорусские пловцы с рекордов стартовали в Казани на «Играх дружбы», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Анастасия Шкурдай превзошла саму себя на дистанции 200 метров на спине, девушка преодолела дистанцию за 2 минуты 9,38 секунды, это более чем на секунду быстрее предыдущего ее достижения. Итог – золото.

Вторую награду наивысшей пробы и юниорский рекорд взяли наши ребята в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Исполнителями стали Дмитрий Кухаренко, Владислав Макаревич, Сергей Столярчук и Александр Фролов. Две бронзы у Алины Змушко и Карины Швед на полтиннике брасом.