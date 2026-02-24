Гомельский музей военной славы ежегодно посещают свыше 150 тыс. человек

Этой зимой туристы едут в Гомельскую область, чтобы увидеть барсуков: ночные прогулки по национальному парку «Припятский» с наблюдением за дикими животными стали хитом сезона. Скоро появятся многодневные маршруты по реке на квадроциклах и новые глэмпинги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парк докупает байдарки из-за высокого спроса и планирует установить еще 15 домиков для ночевок. Туризм в регионе – не только природа: Гомельский музей военной славы ежегодно посещают свыше 150 тысяч человек, а в этом году откроется новый музей, посвященный операции «Багратион».

Артур Карчевский, директор Гомельского областного музея военной славы:

Конечно, мы будем уделять особое внимание развитию туризма в этой пятилетке, хотя мы уделяли постоянно, потому что основная деятельность – это привлечение посетителей. В том числе, чтобы посетителям было интересно, надо развивать это направление, показывать новые мероприятия, новые выставки, разговаривать с посетителем на удобном для него языке. То есть для каждого возраста должны быть подготовлены мероприятия, соответствующие его интересу. Государство поддерживает развитие отрасли: малый и средний бизнес может получить долгосрочные кредиты под 6 % годовых.