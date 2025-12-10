И учиться, и трудиться. В Беларуси появился первый студенческий финансовый отряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект – инициатива Банка развития. Идею поддержали Министерство образования и Белорусский республиканский союз молодежи.

Для участия отобрали 11 студентов столичных вузов. Учебный год для них не ограничится стенами аудиторий. Молодые люди станут полноправными сотрудниками банков. Они будут работать в разных подразделениях: от риск-менеджмента до IT-центра.

Мне это очень интересно, поскольку, мне кажется, ближе для меня экономическая наука. У меня папа в банке работает. В университете я принимаю активное участие в научной деятельности, поскольку это мне также интересно.

Всего мы будем работать 4 часа, 0,5 ставки. Это никак не помешает нашей учебе. Потому что те, кто учится в первую смену, будут работать во вторую, и наоборот. Я думаю, что мы сможем здесь заработать денег и применить полученную теорию на практике.

Сергей Столярчук, председатель правления Банка развития Беларуси:

Мы понимаем, что новое поколение – это в первую очередь актуальное знание, которое они получают в университетах, в ведущих вузах нашей страны. Второе – это цифровая повестка. Молодые люди успешно справляются с проектами в области цифровизации. Третье – это нестандартность мышления. Мы видим мотивированных, вовлеченных людей. И этот огонь мы хотим сохранить.

Проект нацелен на подготовку квалифицированных кадров для ключевых отраслей экономики: промышленности, аграрного сектора, энергетики. Участники приобретут практический опыт еще до окончания учебы.