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«Давайте объединим все структуры!» Лукашенко поручил оптимизировать работу банковской сферы

04 апреля 2024 18:18
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О кадрах сегодня, 4 апреля, речь шла во Дворце Независимости. Президент согласовал на должности ряд кандидатур: от главы концерна и банка до руководителя района в областном центре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посмотреть внимательнее Президент поручил и на банковскую систему Беларуси. Не так давно руководитель Банка развития стал заместителем главы Администрации Президента, его прежнюю должность занял Сергей Столярчук, он в структуре практически с момента ее основания. А это 13 лет. Будет правдой сказать, что кроме того как выглядит офис Банка развития, большая часть белорусов и не знает ничего о нем, а вместе с тем 40 % выданных долгосрочных кредитов в белорусских рублях, поддержка бизнеса и экономики страны. Так говорит новый руководитель.

«Давайте объединим все структуры!» Лукашенко поручил оптимизировать работу банковской сферы-1

Сергей Столярчук, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:
Первое направление – это автоматизация и цифровизация государственных процедур. Это цифровизация здравоохранения, в том числе мониторинг цен, о котором глава государства обозначил в своей речи. Второе направление агентства внешней экономической деятельности – содействие продвижению белорусских товаров на дальние рынки. Особенно это актуально для рынков дальней дуги.

Вопрос, который наверняка возник и у вас прямо сейчас, чуть раньше задал Александр Лукашенко.

Сергей Столярчук:
Мы ищем точки роста там, где другие банки этого не видят.

«Давайте объединим все структуры!» Лукашенко поручил оптимизировать работу банковской сферы-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Почему они не видят?
– В силу специфики их универсальности. То есть ввиду того, что занимается конкретным направлением бизнеса…
– Ну, хорошо, если это агробанк, к примеру, так пусть он и ищет точки роста в агропромышленном секторе. Им же это ближе и виднее. Они отраслью занимаются, а вы в целом страной, так же?
– По аграрному бизнесу мы как институт развития инициировали программу по финансированию молочно-товарных ферм. У нас сейчас все молочно-товарные фермы – ни одной просрочки ни по одной ферме. Создана специальная рабочая группа с участием Министерства сельского хозяйства, где идет на открытом конкурсе отбор самых перспективных, эффективных проектов. Мы понимаем, что есть где-то ограниченная степень у них ресурсов, которые присутствуют на рынке. Соответственно, наша задача – предоставить финансирование на самые эффектные, рентабельные проекты.

Но такой логикой, получается, те, кто принимает решение вообще реализовывать эти проекты, не способен оценить их эффективность или функции дублируются? Зачем?

«Давайте объединим все структуры!» Лукашенко поручил оптимизировать работу банковской сферы-7

Александр Лукашенко:
Вы критикуете, предлагаете, но губернаторы со своими специалистами и Минсельхоз не могут это, у них что, слабее специалисты?

Сергей Столярчук:
Нет, ни в коем случае. Здесь мы работаем в тандеме.
– А зачем этот тандем с лишним банком в стране?
– Есть альтернативная точка зрения, которую мы можем как банкиры посмотреть со стороны. Обладая базой данных по результатам надоев, по капитальным затратам на одно скотоместо, мы в том числе помогаем тем или иным регионам в инициации правильных проектов, где мы получим минимальные капитальные затраты и максимальный выход.
– Давайте объединим все структуры под вашим банком. И вы занимайтесь одна структура этим, а остальных посокращаем. Зачем нам лишние? Вот создали банк. Все, что вы сказали, вот специалисты сидят, они прекрасно понимают, что не банкиры, а они говорят вот это построить, это оптимально. И уверен, что ваш банк превращается в финансиста всего этого. Функции, которые вы назвали, ведь характерны для любого банка.

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# Банк развития # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Сергей Столярчук

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