«Давайте объединим все структуры!» Лукашенко поручил оптимизировать работу банковской сферы

О кадрах сегодня, 4 апреля, речь шла во Дворце Независимости. Президент согласовал на должности ряд кандидатур: от главы концерна и банка до руководителя района в областном центре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посмотреть внимательнее Президент поручил и на банковскую систему Беларуси. Не так давно руководитель Банка развития стал заместителем главы Администрации Президента, его прежнюю должность занял Сергей Столярчук, он в структуре практически с момента ее основания. А это 13 лет. Будет правдой сказать, что кроме того как выглядит офис Банка развития, большая часть белорусов и не знает ничего о нем, а вместе с тем 40 % выданных долгосрочных кредитов в белорусских рублях, поддержка бизнеса и экономики страны. Так говорит новый руководитель.

Сергей Столярчук, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:

Первое направление – это автоматизация и цифровизация государственных процедур. Это цифровизация здравоохранения, в том числе мониторинг цен, о котором глава государства обозначил в своей речи. Второе направление агентства внешней экономической деятельности – содействие продвижению белорусских товаров на дальние рынки. Особенно это актуально для рынков дальней дуги. Вопрос, который наверняка возник и у вас прямо сейчас, чуть раньше задал Александр Лукашенко. Сергей Столярчук:

Мы ищем точки роста там, где другие банки этого не видят.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему они не видят?

– В силу специфики их универсальности. То есть ввиду того, что занимается конкретным направлением бизнеса…

– Ну, хорошо, если это агробанк, к примеру, так пусть он и ищет точки роста в агропромышленном секторе. Им же это ближе и виднее. Они отраслью занимаются, а вы в целом страной, так же?

– По аграрному бизнесу мы как институт развития инициировали программу по финансированию молочно-товарных ферм. У нас сейчас все молочно-товарные фермы – ни одной просрочки ни по одной ферме. Создана специальная рабочая группа с участием Министерства сельского хозяйства, где идет на открытом конкурсе отбор самых перспективных, эффективных проектов. Мы понимаем, что есть где-то ограниченная степень у них ресурсов, которые присутствуют на рынке. Соответственно, наша задача – предоставить финансирование на самые эффектные, рентабельные проекты. Но такой логикой, получается, те, кто принимает решение вообще реализовывать эти проекты, не способен оценить их эффективность или функции дублируются? Зачем?