«Давайте объединим все структуры!» Лукашенко поручил оптимизировать работу банковской сферы
О кадрах сегодня, 4 апреля, речь шла во Дворце Независимости. Президент согласовал на должности ряд кандидатур: от главы концерна и банка до руководителя района в областном центре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посмотреть внимательнее Президент поручил и на банковскую систему Беларуси. Не так давно руководитель Банка развития стал заместителем главы Администрации Президента, его прежнюю должность занял Сергей Столярчук, он в структуре практически с момента ее основания. А это 13 лет. Будет правдой сказать, что кроме того как выглядит офис Банка развития, большая часть белорусов и не знает ничего о нем, а вместе с тем 40 % выданных долгосрочных кредитов в белорусских рублях, поддержка бизнеса и экономики страны. Так говорит новый руководитель.
Сергей Столярчук, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:
Первое направление – это автоматизация и цифровизация государственных процедур. Это цифровизация здравоохранения, в том числе мониторинг цен, о котором глава государства обозначил в своей речи. Второе направление агентства внешней экономической деятельности – содействие продвижению белорусских товаров на дальние рынки. Особенно это актуально для рынков дальней дуги.
Вопрос, который наверняка возник и у вас прямо сейчас, чуть раньше задал Александр Лукашенко.
Сергей Столярчук:
Мы ищем точки роста там, где другие банки этого не видят.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Почему они не видят?
– В силу специфики их универсальности. То есть ввиду того, что занимается конкретным направлением бизнеса…
– Ну, хорошо, если это агробанк, к примеру, так пусть он и ищет точки роста в агропромышленном секторе. Им же это ближе и виднее. Они отраслью занимаются, а вы в целом страной, так же?
– По аграрному бизнесу мы как институт развития инициировали программу по финансированию молочно-товарных ферм. У нас сейчас все молочно-товарные фермы – ни одной просрочки ни по одной ферме. Создана специальная рабочая группа с участием Министерства сельского хозяйства, где идет на открытом конкурсе отбор самых перспективных, эффективных проектов. Мы понимаем, что есть где-то ограниченная степень у них ресурсов, которые присутствуют на рынке. Соответственно, наша задача – предоставить финансирование на самые эффектные, рентабельные проекты.
Но такой логикой, получается, те, кто принимает решение вообще реализовывать эти проекты, не способен оценить их эффективность или функции дублируются? Зачем?
Александр Лукашенко:
Вы критикуете, предлагаете, но губернаторы со своими специалистами и Минсельхоз не могут это, у них что, слабее специалисты?
Сергей Столярчук:
Нет, ни в коем случае. Здесь мы работаем в тандеме.
– А зачем этот тандем с лишним банком в стране?
– Есть альтернативная точка зрения, которую мы можем как банкиры посмотреть со стороны. Обладая базой данных по результатам надоев, по капитальным затратам на одно скотоместо, мы в том числе помогаем тем или иным регионам в инициации правильных проектов, где мы получим минимальные капитальные затраты и максимальный выход.
– Давайте объединим все структуры под вашим банком. И вы занимайтесь – одна структура – этим, а остальных посокращаем. Зачем нам лишние? Вот создали банк. Все, что вы сказали, вот специалисты сидят, они прекрасно понимают, что не банкиры, а они говорят вот это построить, это оптимально. И уверен, что ваш банк превращается в финансиста всего этого. Функции, которые вы назвали, ведь характерны для любого банка.
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