Лукашенко: «Для бизнеса нет друзей и врагов. Есть интересы»

В списке кандидатов для согласования назначения 10 фамилий и столько же позиций: от главы концерна и банка до руководителя района в областном центре. В непростое время Президент лично беседует с кандидатами на должности. От их работы зависит общий успех.

Так, Сергей Столярчук стал председателем правления Банка развития, до этого момента был в должности заместителя. Александр Пшённый возглавит концерн «Беллесбумпром». Работа ему хорошо знакома. До согласования на должность руководителя он являлся заместителем в этой структуре. Александр Лукашенко поинтересовался, какова сейчас ситуация в концерне. Как отметил Пшённый, есть некоторые вопросы с поставками на рынок Евросоюза, но в целом ситуация стабилизируется. Продукция, которую выпускает «Беллесбумпром» востребована во всем мире. От предприятий ждут активной работы, наращивание поставок в том числе и на европейский рынок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это всем понятно. Надо продать. А для того, чтобы продать, надо продавать в любом месте. И нельзя уходить с европейских рынков. Если нормально работать, можно и в Европу продавать, куда угодно. Сейчас бесятся наши беглые или с подачи беглых Запад начинает смотреть: как это так, мы увеличили по некоторым товарным группам в 3-5 раз товарооборот с той же Польшей, которая чуть ли не врагом рисуется в Беларуси. Какой она враг? Для бизнеса нет друзей и врагов. Есть интересы. Они и в Польше, и в Германии, и в Евросоюзе в целом есть. Но с ними надо аккуратно работать. Публично вам об этом говорю.

Ряд назначений и в местной вертикали власти. Глава государства требует высокого уровня дисциплины и порядка в работе. Важнейшее – даже не допускать мысли и тем более не заниматься сокрытием проблем или отсутствием успеха перед вышестоящим руководством, и тем более главой государства. В перспективе это чревато принятием неправильных решений со стороны тех, кто получает эту информацию, в конечном счете отразится на всей стране.