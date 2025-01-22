Более 350 участников собрал первый масштабный семинар для предприятий-экспортёров в Банке развития

Механизмы стимулирования экспортного потенциала Беларуси, новые тренды и тенденции зарубежных рынков: эти и другие темы сегодня в центре внимания участников первого масштабного семинара для предприятий-экспортеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум в Банке развития собрал свыше 350 представителей организаций, органов госуправления и свободных экономических зон, заинтересованных в увеличении поставок своих товаров и услуг за рубеж. Сегодня экспорт – важнейший элемент экономики страны, это не раз подчеркивал Президент. Мы производим продукции в несколько раз больше, чем потребляем – внешнеторговый оборот превышает уровень ВВП более, чем на 30 %. Это говорит о том, что есть все условия для производства высококачественных товаров, которые востребованы за рубежом. Сегодня Банк развития оказывает финансовую поддержку предприятиям-экспортерам. Только за прошлый год она составила более 7 миллиардов рублей.

Сергей Столярчук, председатель правления Банка развития Беларуси:

Сегодня у нас на рассмотрении находятся проекты с общей суммой более 2,5 миллиарда белорусских рублей. Уже в начале года – поставки более чем в 10 стран. Сегодня мы проводим тематический специальный семинар. Его цель – объединить усилия по поддержке экспорта в 2025 году, поскольку собираем здесь заинтересованные госорганы, предприятия. Это открытый обмен мнениями, совместная поддержка, закрепление на рынках дальней дуги и создание совместных производств.

За последние три года доля экспорта, который финансируется банком развития, выросла более чем в три раза. Существенно расширена и география поставок в страны дальней дуги.