Коллективу Банка развития представили нового руководителя

Лукашенко: «Для бизнеса нет друзей и врагов. Есть интересы». Подробности.

Роль Банка развития в экономике страны нужно усилить. Об этом заявил премьер-министр Беларуси во время представления коллективу Банка развития нового председателя правления. Им стал Сергей Столярчук, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства утвердил его кандидатуру накануне. Принимая кадровое решение, Президент Беларуси подчеркнул: в непростые времена нужно настраиваться на тяжелую работу. Наладить контакт с людьми, следить за дисциплиной и порядком. Ранее Сергей Столярчук был заместителем руководителя Банка развития.

Стратегические задачи понятны. Они продиктованы нынешней ситуацией. Необходимо увеличение объемов финансирования импортозамещающих и инвестиционных проектов, наращивание экспорта и укрепление взаимодействия с партнерскими странами, в том числе с государствами дальней дуги.