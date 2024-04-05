Коллективу Банка развития представили нового руководителя
Роль Банка развития в экономике страны нужно усилить. Об этом заявил премьер-министр Беларуси во время представления коллективу Банка развития нового председателя правления. Им стал Сергей Столярчук, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Глава государства утвердил его кандидатуру накануне. Принимая кадровое решение, Президент Беларуси подчеркнул: в непростые времена нужно настраиваться на тяжелую работу. Наладить контакт с людьми, следить за дисциплиной и порядком. Ранее Сергей Столярчук был заместителем руководителя Банка развития.
Стратегические задачи понятны. Они продиктованы нынешней ситуацией. Необходимо увеличение объемов финансирования импортозамещающих и инвестиционных проектов, наращивание экспорта и укрепление взаимодействия с партнерскими странами, в том числе с государствами дальней дуги.
Сергей Столярчук, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:
Мы посещали Узбекистан. Вроде близкая страна, но с другой стороны необходимо увеличивать товарооборот и занимать рынки там, где мы это делать можем. Был подписан контракт на поставку 1 000 тракторов, это порядка 20 миллионов долларов в эквиваленте.
За 2023 год на поддержку малого, среднего бизнеса и реализацию экспорта Банком развития было направлено свыше 11,5 миллиарда рублей. Сейчас в Банке трудятся над созданием единой цифровой платформы, через которую предприниматели смогут получать весь спектр услуг.