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Коллективу Банка развития представили нового руководителя

05 апреля 2024 13:34
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Роль Банка развития в экономике страны нужно усилить. Об этом заявил премьер-министр Беларуси во время представления коллективу Банка развития нового председателя правления. Им стал Сергей Столярчук, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Коллективу Банка развития представили нового руководителя-1

Глава государства утвердил его кандидатуру накануне. Принимая кадровое решение, Президент Беларуси подчеркнул: в непростые времена нужно настраиваться на тяжелую работу. Наладить контакт с людьми, следить за дисциплиной и порядком. Ранее Сергей Столярчук был заместителем руководителя Банка развития.

Стратегические задачи понятны. Они продиктованы нынешней ситуацией. Необходимо увеличение объемов финансирования импортозамещающих и инвестиционных проектов, наращивание экспорта и укрепление взаимодействия с партнерскими странами, в том числе с государствами дальней дуги.

Коллективу Банка развития представили нового руководителя-4

Сергей Столярчук, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:
Мы посещали Узбекистан. Вроде близкая страна, но с другой стороны необходимо увеличивать товарооборот и занимать рынки там, где мы это делать можем. Был подписан контракт на поставку 1 000 тракторов, это порядка 20 миллионов долларов в эквиваленте.

Коллективу Банка развития представили нового руководителя-7

За 2023 год на поддержку малого, среднего бизнеса и реализацию экспорта Банком развития было направлено свыше 11,5 миллиарда рублей. Сейчас в Банке трудятся над созданием единой цифровой платформы, через которую предприниматели смогут получать весь спектр услуг.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Сергей Столярчук

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