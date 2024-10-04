Субботин о новом МТК в Докшицком районе: пример, как можно бережно относиться и деньгам, и к людям

От выращивания молодняка до получения молока сорта «экстра». Молочно-товарный комплекс замкнутого цикла открыли в Докшицком районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возводить до 10 современных объектов в год в каждом регионе – задача, поставленная Президентом. «Добрунь» – один из таких проектов.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Объект замечательный в плане примера, как можно рачительно и бережно относиться и к финансовым средствам, и к людям, которые здесь работают. Много средств было сэкономлено, что-то на инфраструктуру было потрачено, но оно ушло обратно в бюджет и будет потрачено в городском поселке на других фермах.