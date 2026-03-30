Турчин: Банк развития в 2025 году сработал удовлетворительно, выполнены все доведенные показатели

Подвести итоги 2025 года и наметить планы на будущее. Заседание годового общего собрания акционеров и наблюдательного совета Банка развития прошло с участием премьер-министра Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подвести итоги 2025 года и наметить планы на будущее. Заседание годового общего собрания акционеров и наблюдательного совета Банка развития прошло с участием премьер-министра Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обсудили около 20 вопросов, в том числе касающихся финансовой отчетности и распределения прибыли. Глава правительства обратил внимание на то, что в 2025 году Банк развития выполнил все доведенные показатели. Так, на инвестиционное финансирование было направлено более 4 миллиардов рублей. Объем выдачи экспортных кредитов за 2025-й составил 4,4 миллиарда.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
В 2025 году Банк развития продолжил программу поддержки субъектов малого бизнеса. В рамках этой программы на эти цели было направлено 375 млн рублей. Перечислено в бюджет 330 млн рублей. Поэтому хочу подчеркнуть, можно удовлетворительно оценить работу банка за прошедший год.
В числе приоритетных направлений Банка развития остается поддержка экспорта. Профинансированы поставки 89 отечественных производителей и порядка 100 наименований товаров. География стран расширилась с 13 до 18. Напомним, с 26 марта в отношении Банка развития прекратилось действие санкционных ограничений, ранее введенных Министерством финансов США. Это открывает новые возможности для привлечения долгосрочных инвестиций, поддержки экспорта и международного сотрудничества.
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Сергей Столярчук, председатель правления Банка развития Беларуси:
Безусловно, наши давние партнеры, в том числе на азиатских и африканских рынках, очень позитивно восприняли новости о снятии санкций с Банка развития. И мы уже начали диалог с межгосударственными банками, в том числе в Африканском регионе, где обсуждаем поддержку финансирования конкретных инвестиционных проектов.
Что касается работы банка в 2026 году, в приоритете три направления: инвестиции, экспорт, поддержка малого и среднего бизнеса. Кроме достижения количественных показателей, будут решаться задачи по внедрению новых инструментов поддержки в каждом из сегментов.