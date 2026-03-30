Турчин: Банк развития в 2025 году сработал удовлетворительно, выполнены все доведенные показатели

Подвести итоги 2025 года и наметить планы на будущее. Заседание годового общего собрания акционеров и наблюдательного совета Банка развития прошло с участием премьер-министра Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсудили около 20 вопросов, в том числе касающихся финансовой отчетности и распределения прибыли. Глава правительства обратил внимание на то, что в 2025 году Банк развития выполнил все доведенные показатели. Так, на инвестиционное финансирование было направлено более 4 миллиардов рублей. Объем выдачи экспортных кредитов за 2025-й составил 4,4 миллиарда.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

В 2025 году Банк развития продолжил программу поддержки субъектов малого бизнеса. В рамках этой программы на эти цели было направлено 375 млн рублей. Перечислено в бюджет 330 млн рублей. Поэтому хочу подчеркнуть, можно удовлетворительно оценить работу банка за прошедший год.