Автоматизированную систему анализа и контроля цен планируют запустить в Беларуси до конца 2024-го

От производителя до потребителя – автоматизированная система анализа и контроля цен, которую планируют внедрить в Беларуси, позволит отследить всю цепочку формирования стоимости товара. Реализацию нового механизма 24 июля обсудили в правительстве на заседании Президиума Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Система должна охватить как импортные, так и отечественные товары. Но особое внимание – категории продукции, которая в Беларуси не производится или выпускается в недостаточном количестве. Важнейшая задача – избежать поставок по завышенным ценам. Ведь несмотря на строгие правила и жесткое регулирование, отдельные импортеры находят пути максимизации своей прибыли.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Ключевой задачей АИС «Анализ цен» на 2024 год является получение возможности администрирования и прослеживания всей цепочки движения от импортера до конечного потребителя как импортных, так и отечественных товаров, то есть по всему рынку. Фактически речь идет о возможности в режиме онлайн видеть всю цепочку формирования стоимости товара от его появления на свет до попадания на полки. АИС должна позволить количественно и качественно оценивать инфляционные процессы и их причины, а также усилить контрольный и надзорный потенциал государственных органов и межведомственную координацию в этой сфере.

Новый инструмент позволит оперативно вырабатывать предложения о мерах экономического регулирования, которые направлены на обеспечение сбалансированности рынка потребительских товаров, определять тенденции, а также прогнозировать возможные последствия. Новый механизм объединит сведения из большого количества информационных систем различных госорганов.

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Программой будут пользоваться в первую очередь государственные контролирующие органы. МАРТ – с точки зрения контроля и прогнозирования инфляции. Иные контролирующие органы – с точки зрения контроля за соблюдением ценового законодательства. То есть эта система рассчитана в первую очередь для выполнения государственных функций и государственных задач.