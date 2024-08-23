Шлычков: правительства Беларуси и Китая подписали очередную программу из 20 совместных проектов

Беларусь и Китай открывают новую главу сотрудничества в области науки, технологий и инноваций. Их развитию особое внимание наши страны будут уделять на протяжении этого и 2025 года. Реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне, сегодня начали с торжественной церемонии в Национальной библиотеке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В годы сотрудничества Беларуси и Китая в области науки, технологий и инноваций страны реализуют около 90 проектов. В планах создание совместных лабораторий и центров, а также проведение научно-технических исследований. Работать над ними будут более 140 организаций и ведомств. Это позволит активизировать взаимный обмен технологиями и внедрить последние достижения науки в экономики обеих стран.

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

В рамках подготовки к этому мероприятию вчера в присутствии двух руководителей правительств наших стран мы подписали очередную программу из 20 совместных проектов. Кроме совместных проектов уровня научного исследования или разработки, мы договорились с нашими китайскими коллегами о более серьезных и масштабных проектах. Для этого договорились использовать следующую формулу. На базе результатов совместных исследований и разработок мы будем работать над созданием совместных юридических лиц, на базе которых осуществляться производство продукции для выхода на внутренний, белорусский, рынок, китайский рынок, а, может быть, и на третьи рынки.

В сфере науки и технологий Беларусь и Китай уже добились заметных результатов. В 2024 году страны завершают цикл из 35 совместных проектов, которые касаются прежде всего области здравоохранения, промышленности и биотехнологий.