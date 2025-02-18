Госкомитет по науке и технологиям подводит итоги деятельности за 2024-й

Подвели и итоги 2024 года. При участии комитета в стране появилось 12 высокотехнологичных производств, причем 11 из них – в регионах. Инновации и разработки позволили предприятиям освоить выпуск новой продукции, востребованной для реального сектора. Например, в Борисове начали производить компоненты для белорусского легкового авто. Реализация технологичных проектов невозможна без квалифицированных кадров – для них в прошлом году было создано около 3 тысяч рабочих мест. С плюсом год завершили и резиденты технопарков. Объем выпуска их товаров и предоставляемых услуг возрос более, чем на 20 %.

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

У нас 268 резидентов сейчас в 15 технопарках. Каждый резидент – это предприятие, это производство. Соответственно, мы и этим направлением тоже будем заниматься. Тренды все положительные, как мы ни опасались. В связи с тем, что происходит вокруг нашей страны, тем не менее, все показатели и инновационного развития, все показатели научно-технической деятельности – все находятся с положительным трендом. У нас вот и 2023-2024 год – мы их пока называем «года рекордов».

В 2024 году по всем программам и проектам Госкомитета по науке и технологиям реализована продукция на 8 миллиардов рублей. Задачи на будущее не менее масштабные. Ключевая цель – внедрять научные разработки в экономику и масштабировать наукоемкость производств. Об этом в минувшем декабре ориентировал глава государства на встрече с рабочей группой по анализу деятельности НАН. Потому одним из приоритетных направлений станет практикоориентированность исследований.