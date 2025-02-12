Глава Республики Северная Осетия – Алания посетил Минский автомобильный завод

Продукцией белорусского машиностроения заинтересованы в Северной Осетии. Возможности наших производителей в эти дни изучает делегация этой республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот визит должен придать новый импульс сотрудничеству. Одним из результатов могут стать контракты на поставки отечественных сельскохозяйственных машин, грузового и пассажирского транспорта, коммунальной и дорожной техники. В регионе уже знают наши БЕЛАЗы. «Карьерные перспективы» открыты на площадках по добыче доломита. А сегодня гости знакомились с линейкой техники Минского автомобильного завода. В программе также посещение других предприятий.

Отметим, в октябре прошлого года Северная Осетия и Беларусь договорились о развитии торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2024-2026 годы. Пришло время воплощать договоренности в реальные проекты. Кстати, этот визит глава Северной Осетии проанонсировал в своем Telegram-канале, подчеркнув, что статус Беларуси – как одного из ключевых экономических партнеров. Сергей Меняйло, глава Республики Северная Осетия – Алания:

Мы сначала посмотрим возможности здесь, в республике, потом делегация Республики Беларусь по направлению приедет к нам. Уже потом, после того как мы будем понимать конкретные направления и конкретные предложения, которые уже обговорили с теми должностными лицами, которые непосредственно этим занимаются, будем уже выносить на межгосударственный уровень. Что касается поставок в нашу страну, то здесь большой потенциал имеют электроника, продукция металлургии, сельского хозяйства.