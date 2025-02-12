Глава Республики Северная Осетия – Алания посетил Минский автомобильный завод
Продукцией белорусского машиностроения заинтересованы в Северной Осетии. Возможности наших производителей в эти дни изучает делегация этой республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот визит должен придать новый импульс сотрудничеству. Одним из результатов могут стать контракты на поставки отечественных сельскохозяйственных машин, грузового и пассажирского транспорта, коммунальной и дорожной техники. В регионе уже знают наши БЕЛАЗы.
«Карьерные перспективы» открыты на площадках по добыче доломита. А сегодня гости знакомились с линейкой техники Минского автомобильного завода. В программе также посещение других предприятий.
Отметим, в октябре прошлого года Северная Осетия и Беларусь договорились о развитии торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2024-2026 годы. Пришло время воплощать договоренности в реальные проекты. Кстати, этот визит глава Северной Осетии проанонсировал в своем Telegram-канале, подчеркнув, что статус Беларуси – как одного из ключевых экономических партнеров.
Сергей Меняйло, глава Республики Северная Осетия – Алания:
Мы сначала посмотрим возможности здесь, в республике, потом делегация Республики Беларусь по направлению приедет к нам. Уже потом, после того как мы будем понимать конкретные направления и конкретные предложения, которые уже обговорили с теми должностными лицами, которые непосредственно этим занимаются, будем уже выносить на межгосударственный уровень.
Что касается поставок в нашу страну, то здесь большой потенциал имеют электроника, продукция металлургии, сельского хозяйства.
Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:
Прежде всего, что нас интересовало бы в части, касаемой импорта из Северной Осетии – Алании, это, наверное, туристические услуги. Хотя и другие направления никто не отменяет. Взаимодействие в сфере и здравоохранения, и образования, не только в сфере отраслей реального сектора экономики.
На завтра у делегации Северной Осетии запланировано совещание с руководством Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и встреча в правительстве. По итогам всех мероприятий программа сотрудничества на ближайшие годы будет расширена.