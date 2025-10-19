Каждый рубль приносит дивиденды. Почему Беларусь активно развивает технопарки?

Кажется, что разговор ведем про школьников, но на самом деле инновации – тема не детская, и в Беларуси уже давно пытаются поженить новые технологии и прибыли, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Собственно, для этого и создаются научно-технологические и индустриальные парки. Самый известный пример – это, наверное, «Великий камень». В 2015-м Си Цзиньпин лично приезжал в Минск, чтобы запустить этот проект, который оказался весьма успешным и устойчивым к разного рода испытаниям. А спустя 10 лет в Беларуси такие парки появились даже в районных городах. Их строительство было запланировано в рамках отдельной инвестпрограммы. На неделе наша съемочная группа отправилась в Барановичи, где как раз завершили строительство второго корпуса индустриального парка. С новыми резидентами Бурштына пообщалась Кристина Протосовицкая.

9-классник Дмитрий Архипов следит за орбитальными спутниками с помощью антенны, которую создал сам. Вскоре школьник презентует свой проект на международном конкурсе в Москве.

Дмитрий Архипов, учащийся средней школы № 1 имени С.И Грицевца Барановичей:

Даже в военной сфере может использоваться такая антенна для перехвата, наблюдения либо нахождения. С помощью программы мы можем увидеть на радаре спутник, можем на радаре увидеть, например, дрон.

Дмитрий Архипов – один из многих белорусских талантов, который учится в обычной школе. Впрочем, не совсем обычной. В распоряжении детей – 8 лабораторий. Робототехника, практическое проектирование, совсем скоро здесь появится класс для химических опытов. Именно в таких детских технопарках и растят новаторов, которые в будущем способны изменить мир. В реализации же их идей помогут – а точнее, уже это делают – научно-технологические парки, сеть которых расширится за счет индустриальных. Сразу 2 уже готовят к запуску, к примеру, в Барановичах и Пинске.

Алексей Шевердин, директор Брестского научно-технологического парка:

Привлечение инвестиций, привлечение новых предприятий именно с производством. По большому счету, на данную площадку мы зовем любые производства. Но для нас, как для технопарка, учитывая, что мы являемся субъектом инновационной инфраструктуры, самое важное, чтобы данные резиденты занимались инновационной деятельностью.

Амбициозный проект, который в Барановичах ждали. Всего за год возвели первый корпус индустриального парка «Бурштын». Для резидентов – это способ масштабировать бизнес. Так, предприятие с 20-летней историей собирается выпускать новые виды фильтров для промышленной очистки. Это даст городу 70 новых рабочих мест. Их соседи по производственным площадям – компания по выпуску передвижных мобильных станций. Они сделают связь еще доступнее. А вместе с производителем силовых электрощитов создадут 60 дополнительных вакансий.

Индустриальный парк «Бурштын» – это площадка для развития бизнеса «под ключ». (Джек-пот здесь вытянули и в логистической лотереи – вблизи трасса М1, а сами Барановичи – крупнейший в стране железнодорожный узел.) «Зонтик» от рыночной непогоды подставит государство в виде налоговых льгот на землю, недвижимость и прибыль, сниженной и фиксированной аренды. У проекта 5 пусковых очередей. 2 уже практически завершены, три – на стадии проектирования. Подробности в видео. Государство тоже в плюсе. Технопарки – это инвестиции, новые технологии, развитие территорий и, конечно, дополнительные рабочие места.

Максим Антонюк, председатель Барановичского горисполкома:

Другая добавленная стоимость, очень хороший уровень заработной платы и продукция импортозамещающая, которая в Республике Беларусь в настоящее время не выпускается. Также у нас есть рядом еще одна площадка. Нынешний завод автоматических линий получил статус также технопарка. Его административный корпус мы планируем задействовать как некая площадка, где будут размещаться, как модно говорить у молодежи, мозги. То есть будут размещаться инженерное, конструкторское бюро, которые будут создавать продукт, а затем он будет воплощаться непосредственно на производственных площадях.

Сейчас в стране действует 14 технопарков. Это около 250 резидентов и 5 тысяч сотрудников. Сейчас на самом высоком уровне прорабатывают вопрос о создании индустриальных парков. Именно на этих площадках вчерашние «стартапы» перейдут в статус реальных проектов.