Вместе держим удар против Запада! Каких успехов достигли Беларусь и Россия за время сотрудничества?

Праздник, объединяющий жителей огромного земного пространства. От Бреста до Владивостока. День единения народов Беларуси и России отмечается сегодня, 2 марта. Поздравлениями по этому случаю обменялись президенты двух стран – Александр Лукашенко и Владимир Путин, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Союзному государству есть чем гордиться. На протяжении четверти века Беларусь и Россия демонстрируют всему миру пример крепких отношений и успешной интеграции. А сегодняшний праздник воплощает волю братских народов: вместе обустраивать общий дом. Подробности в материале Юлии Мычки.

Оборона и безопасность Союзного государства – важнейший, но далеко не единственный фактор стабильности двух держав. Совместные прорывные решения уберегли нас от многих рисков. Держать удар перед санкциями помог щит из союзных программ. Андрей Богодель: мы гарантированно выступаем на защиту России так же, как и своей территории.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы создали 28 союзных программ, которые позволили нам запустить проекты по импортозамещению. Мы провели предварительную работу по стабилизации финансовой системы. Подробности в сюжете.

Неожиданно маленькая Беларусь, которую так яро критиковала Европа за поддержку неперспективного и якобы убыточного госсектора, стала драйвером движения Союзного государства к технологическому суверенитету. В 2023 году Москва и Минск утвердили 16 проектов промышленной кооперации на 80 миллиардов рублей. Десятки белорусских заводов изготавливают комплектующие для крупнейших автопроизводителей России. На общих колесах промышленной кооперации едет наш «Белкоммунмаш». Амбициозный проект в Нижегородской области – это белорусско-российский транспорт с приставкой «эко».

Александр Казакевич, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам предприятия «БКМ Холдинг»:

В рамках этого сотрудничества на маршрутах Нижнего Новгорода уже функционируют наши совместные электробусы, совместные трамвайные вагоны, их уже несколько десятков, то есть несколько десятков единиц техники и той, и той на сегодня уже эксплуатируется в городе.

Одна голова хорошо, а две лучше. Научный прорыв Союзного государства – это более 60 уже реализованных проектов и 10 новых. Беларусь и Россия выходят на следующий уровень кооперации в ядерной медицине и радиофарме. Одно из предложений «Росатома» – вместе создавать уникальный продукт с прицелом на экспорт. Клиники будущего под ключ.

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

Наша сильная сторона – это методика лечения с использованием различной медицинской техники. Поэтому иногда имеющиеся компетенции в сфере порядка лечения разных заболеваний, они, по сути, формируют серию требований для медицинской техники.

БелАЭС по российскому проекту – крупнейший проект в истории белорусско-российского сотрудничества. Работа госкорпорации «Росатом», наших правительств, министерства, ученых и строителей – это уникальный пример взаимодействия двух стран. Именно эта площадка стала в нашей стране стройкой века и позволила вступить Беларуси в клуб ядерных держав. Не имея больших запасов углеводородного сырья, наша страна сделала ставку на развитие мирного атома. И это стратегическое решение Президента себя особенно оправдало сегодня, в период санкционного давления.

Наша красавица, белоруска на МКС – это просто космос. Дружба двух стран позволила открыть новую космическую эру для Беларуси. Надо сказать, что Минск и Москва еще с 1999 года успешно реализуют семь союзных программ в этой сфере. Но именно встреча весной 2022 года на космодроме «Восточный» Александра Лукашенко и Владимира Путина стала точкой отсчета для исторического полета на орбиту первого гражданина суверенной Беларуси.

Владимир Ваньке, советник-посланник посольства России в Беларуси:

Сегодня космонавты еще на орбите, но мы уже знаем о том, что они не только шлют привет, но делают большое дело, демонстрируя всему миру наши успехи и именно успехи, связанные с совместной работой, взаимодействием и сотрудничеством.

Помните о том, чем в духовном и культурном плане живут миллионы людей. Объединяющая сила искусства – это выставочный проект ведущих художников Беларуси и России в Москве. Добавит нам мольберт особых отношений новых красок, чтобы сделать Союзное государство сильнее и краше.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Цвет единения, товарищества, осмысления, сколь сложен мир, в котором мы живем. Сколь непростые испытания, которые мы обязаны преодолеть, но мы по-другому не можем, потому что мы братья, и у нас, как говорит Александр Григорьевич Лукашенко, единое пространство от Бреста до Владивостока.