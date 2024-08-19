Основа – взаимные интересы. По каким научным направлениям сотрудничают Беларусь и Китай?

Восточный вектор! Какие новые проекты подкрепляют концепцию стратегического братства? В чем нужно добавить в совместном экспортном портфеле? Что объединяет КНР и Беларусь в геополитическом плане? И если наступило время Азии, как мы синхронизировали наши общие часы? Об этом говорили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».
Что Беларусь и Китай могут предложить друг другу в оборонной сфере? Доктор военных наук объяснил.
Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
Если по крупному сказать, то Китай – второе государство, с которым у нас идет проектная деятельность на достаточно серьезном уровне. Я говорю о тех государствах, с которыми у нас вообще имеется проектная деятельность, это, как правило, ограничивается научными исследованиями. Есть страны, с которыми у нас есть научно-технологическое сотрудничество, но ни одного проекта мы не реализовали по разным причинам. Так вот Китай относится к тем государствам, с которыми у нас проектная деятельность осуществляется с 2016 года.
Мы уже четыре раза собирали (раз в 2 года) комиссию по научно-техническому сотрудничеству. Как правило, раз в два года утверждается программа на следующие два года. В предыдущий раз мы собирались в 2022 году, согласовали программу из 35 совместных проектов. Как правило, это научные исследования, иногда – научные разработки. Сейчас мы договорились еще о 20 проектах.
В рамках визита делегации высокого уровня Китайской Народной Республики будет министр науки и технологий КНР. Он специально приедет, чтобы подписать соответствующий документ. В рамках межправкомиссии, которая состоялась в Пекине осенью прошлого года, наша страна высказала инициативу о том, чтобы переходить от этапа научных исследований и разработок, которых за 8-9 лет уже достаточно большое количество выполнено. Мы предложили на базе результатов исследований, разработок создавать нечто более масштабное. Например, производственные мощности по выпуску какого-нибудь востребованного продукта.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Коробки передач, так сказать?
– Ну, например, да.
Кирилл Казаков, СТВ:
А вдруг у нас что-то космическое будет с Китаем? Пока нет? Будет позже?
Сергей Шлычков:
К сожалению, здесь нет представителей из Академии наук, они бы рассказали больше. Например, про участие Академии в лунной программе китайской. То есть у нас и космос нормальное направление взаимодействия с Китаем. Китайцы взяли паузу на эти несколько месяцев. Буквально два месяца назад я получил уведомление о том, что они готовы рассмотреть возможность и три проекта отобрать. Опыта создания совместных производств с Китаем у нас хватает: и в индустриальном парке «Великий камень» есть юридические лица.
По тем направлениям, которыми занимается наш комитет, например, ЗАО «Авиационные технологии и комплексы» – это как раз пример совместной «дочки» большой корпорации «VIK» китайской, ну и, соответственно, учредители и с нашей стороны. Это предприятие занимается выпуском не только беспилотной техники, но и пилотируемой.
Взаимодействие у нас очень углубленное. Китайцы идут практически навстречу всем нашим пожеланиям. Конечно, свой интерес они соблюдают и проектная тематика всегда отбирается на основе взаимных интересов.
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