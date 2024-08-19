Основа – взаимные интересы. По каким научным направлениям сотрудничают Беларусь и Китай?

Восточный вектор! Какие новые проекты подкрепляют концепцию стратегического братства? В чем нужно добавить в совместном экспортном портфеле? Что объединяет КНР и Беларусь в геополитическом плане? И если наступило время Азии, как мы синхронизировали наши общие часы? Об этом говорили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

Если по крупному сказать, то Китай – второе государство, с которым у нас идет проектная деятельность на достаточно серьезном уровне. Я говорю о тех государствах, с которыми у нас вообще имеется проектная деятельность, это, как правило, ограничивается научными исследованиями. Есть страны, с которыми у нас есть научно-технологическое сотрудничество, но ни одного проекта мы не реализовали по разным причинам. Так вот Китай относится к тем государствам, с которыми у нас проектная деятельность осуществляется с 2016 года.

Мы уже четыре раза собирали (раз в 2 года) комиссию по научно-техническому сотрудничеству. Как правило, раз в два года утверждается программа на следующие два года. В предыдущий раз мы собирались в 2022 году, согласовали программу из 35 совместных проектов. Как правило, это научные исследования, иногда – научные разработки. Сейчас мы договорились еще о 20 проектах.

В рамках визита делегации высокого уровня Китайской Народной Республики будет министр науки и технологий КНР. Он специально приедет, чтобы подписать соответствующий документ. В рамках межправкомиссии, которая состоялась в Пекине осенью прошлого года, наша страна высказала инициативу о том, чтобы переходить от этапа научных исследований и разработок, которых за 8-9 лет уже достаточно большое количество выполнено. Мы предложили на базе результатов исследований, разработок создавать нечто более масштабное. Например, производственные мощности по выпуску какого-нибудь востребованного продукта.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Коробки передач, так сказать?

– Ну, например, да.

Кирилл Казаков, СТВ:

А вдруг у нас что-то космическое будет с Китаем? Пока нет? Будет позже?