Лучших учёных и исследователей Беларуси наградили в Национальной библиотеке

Лучших ученых и исследователей в преддверии профессионального праздника награждали сегодня, 26 января, в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там прошло республиканское собрание научной общественности. Из рук вице-премьера награды получили представители академической, вузовской и отраслевой науки. Все они внесли наиболее значимый вклад в развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:

Мы наблюдаем определенный рост количества научных исследований и разработок, которые проведены были в 2023 году по сравнению с 2022-м. Так же примерно кратно увеличены и финансирование исследований разработок из бюджетных источников и из небюджетных. Эти возможности, открывающиеся с выполнением новых проектов, ставят нашу страну если не вровень, то по некоторым позициям даже выше достаточно высокоразвитых стран.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:

Очень много уникальных образцов, притом все то, что необходимо для нашей страны. И очень здорово, что с каждым разом этих новых открытий, образцов становится все больше и больше. Нам, промышленникам, сегодня Президент четко поставил задачу: нужно как можно больше находить этих решений и воплощать их в реальную жизнь.