Безглютеновые продукты питания, медицинские материалы на основе нанотехнологий и интеллектуальные тренажеры. В Минске наградили победителей республиканского конкурса инновационных проектов. В 2024 году было подано рекордное количество заявок – более 200. Однако в финал прошли 40 лучших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результаты своих трудов на суд жюри представили разработчики из вузов, медучреждений, научно-исследовательских институтов и других структур со всей страны. Создатели пяти лучших проектов получили денежные сертификаты, чтобы воплотить их в жизнь. Не остались без наград и остальные участники. Многими проектами заинтересовались представители отечественных предприятий. Они отдельно отметили некоторые разработки и будут способствовать их практической реализации. К слову, большая часть идей принадлежит молодежи.

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

Направлений очень много, но вот по совокупности независимо от сфер применения можно констатировать, что ИКТ превалирует, искусственный интеллект в последние несколько лет стал появляться.

Республиканский конкурс инновационных проектов проходит в нашей стране уже в 15-й раз. За эти годы участниками были представлены более 2 000 разработок. Многие из них уже внедрены в экономику и успешно функционируют.