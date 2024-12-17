В Минске наградили победителей республиканского конкурса инновационных проектов
Безглютеновые продукты питания, медицинские материалы на основе нанотехнологий и интеллектуальные тренажеры. В Минске наградили победителей республиканского конкурса инновационных проектов. В 2024 году было подано рекордное количество заявок – более 200. Однако в финал прошли 40 лучших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Результаты своих трудов на суд жюри представили разработчики из вузов, медучреждений, научно-исследовательских институтов и других структур со всей страны. Создатели пяти лучших проектов получили денежные сертификаты, чтобы воплотить их в жизнь. Не остались без наград и остальные участники. Многими проектами заинтересовались представители отечественных предприятий. Они отдельно отметили некоторые разработки и будут способствовать их практической реализации. К слову, большая часть идей принадлежит молодежи.
Илья Волынец, студент Белорусского государственного университета:
Сёння мы прадстаўляем шэраг распрацовак сярэдняй школы нумар 111, якія аб'яднаныя адной агульнай мэтай. Мэтай дапамогі вучням у працэсе навучання беларускай мове. Першы праект – гэта мабільная платформа БМВ – «Беларуская мова вучням». Яна ўключае ў сябе 7 мабільных дадаткаў, кожны з якіх дапамагае вучням вывучаць асобныя раздзелы мовы.
Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
Направлений очень много, но вот по совокупности независимо от сфер применения можно констатировать, что ИКТ превалирует, искусственный интеллект в последние несколько лет стал появляться.
Республиканский конкурс инновационных проектов проходит в нашей стране уже в 15-й раз. За эти годы участниками были представлены более 2 000 разработок. Многие из них уже внедрены в экономику и успешно функционируют.