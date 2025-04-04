В Минске проходит финал республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»
Экология, цифровая медицина, агропромышленный комплекс и даже атомная энергетика – деловые мысли для будущего страны. В столице проходит финал республиканского конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 14-м сезоне проект собрал рекордное количество заявок – более 1300. Однако в финал прошли 155 лучших разработок. Сейчас юные изобретатели защищают свои инновационные проекты. Основные критерии оценки – актуальность, новизна и возможность практического воплощения идеи. В результате будут определены 30 победителей в 10 номинациях.
Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:
Некоторым конкурсантам, некоторым выставившимся здесь я порекомендовал заняться защитой своей интеллектуальной собственности. Здесь присутствует генеральный директор нашего Национального центра интеллектуальной собственности. Я его подвел к конкретным экспонатам. Они сейчас общаются на предмет получения патентов.
Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:
Ребята здесь проходят очень хорошую школу. Школу научно-технического творчества, изобретательства и рационализаторства. То есть они, по сути дела, делают свои первые шаги в профессиональной науке.
За 14 лет в республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси» приняли участие почти 20 тысяч юных белорусов. Это своеобразный трамплин для реализации инноваций государственной важности. Более 3,5 тысяч идей уже нашли свое воплощение в реальном секторе экономики страны.