В Минске проходит финал республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»

Экология, цифровая медицина, агропромышленный комплекс и даже атомная энергетика – деловые мысли для будущего страны. В столице проходит финал республиканского конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 14-м сезоне проект собрал рекордное количество заявок – более 1300. Однако в финал прошли 155 лучших разработок. Сейчас юные изобретатели защищают свои инновационные проекты. Основные критерии оценки – актуальность, новизна и возможность практического воплощения идеи. В результате будут определены 30 победителей в 10 номинациях.