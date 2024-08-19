Вектор на Восток! Эксперты разобрали, как развиваются отношения Беларуси и Китая

Восточный вектор! Какие новые проекты подкрепляют концепцию стратегического братства? В чем нужно добавить в совместном экспортном портфеле? Что объединяет КНР и Беларусь в геополитическом плане? И если наступило время Азии, как мы синхронизировали наши общие часы? Об этом говорили эксперты на площадке ток-шоу «По существу». Китайские автомобили на белорусских дорогах – это уже тренд?

Кирилл Казаков, СТВ:

Китайские автомобили на белорусских дорогах. Это уже устоявший тренд? Когда Geely появилось около 10 лет назад, это была одна из очень оригинальных, уникальных и где-то фантастических марок, и тем более, что это были не всегда надежные машины. Последние лет 5, когда на них пересели и сотрудники ГАИ, и таксисты, которые выбирают более-менее качественные автомобили. Но и мы понимаем, что очереди на Geely во всех автосалонах – какая-то тенденция. Это не закончится?

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Geely – первая компания, которая позволила нам в Беларуси освоить производство легковых автомобилей. Для нас это абсолютно новый сегмент. Причем 5 лет назад, в 2018 году, когда запускался завод, было сказано, что мы должны производить продукцию мирового уровня и бороться за ценность владения. Через 5 лет мы можем смотреть результаты, промежуточные пока: более 60 тысяч автомобилей продано и эксплуатируется – создана сервисная сеть, наши потребители увидели уровень качества и выбирают эти автомобили. Но я бы хотел обратить внимание на более важное за эти 5 лет – мы вместе с китайскими партнерами пережили пандемию, вместе пережили вопросы санкционных ограничений и в прошлом году мы уже начали выпуск автомобилей под собственным брендом, сохраняя технологические основы компании Geely как лидера в автомобилестроении. В этом смысле, я бы сказал, что это очень полезное для нашей промышленности и для наших потребителей задача, которая решена совместно белорусско-китайскими партнерами. Директор «БЕЛДЖИ» ответил, когда появится массовый белорусский электрокар. Для белорусского электрокара создадут отечественные комплектующие

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

По электромобилям. Вот вы говорите: китайские комплектующие будут у нас обкатываться и так далее. Ничего подобного! Идет серия опытно-конструкторских работ, в рамках которых будут созданы опытные образцы самых основных комплектующих именно электромобиля: все, что касается электротяги, управление бортовой электроникой. Опытный образец разрабатывается для того, чтобы самим начать производить, а не покупать потом то, что мы разработали. Георгий Гриц, экономический аналитик:

В два раза дороже, чем существует на рынке. Сергей Шлычков:

Ну почему вы так считаете? Минпром вместе с руководителем «БЕЛДЖИ» закажет ценовой порог – и будьте любезны, как говорится. Откуда взялся наплыв китайских автобрендов?

Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае (2020-2023гг.) председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы сделали выбор в отношении автомобиля Geely. Как пример приведу, насколько сегодня можно выбирать у этого прекрасного большого партнера, нашего друга различные варианты, которые они проводят у себя по сути экспериментально. В частности, в 2020-2021 году было принято правительством решение о проведении глубокого изучения возможностей развития автопрома на территории КНР. Были соответствующие программы. И на китайский рынок вышло около 200 компаний, которые предложили свои разработки автомобилей: бензиновые, электрические разные. Настолько жесткая конкуренция, что в течение года 100 (компаний) прекратили свое существование, произошло слияние с другими. Самые лучшие наработки куда-то вошли и 100 (компаний) осталось на рынке. Сегодня любого китайца на улице спроси, какая это машина едет, – он может не сказать. Они не знают свой весь автопром. Но мы выбрали партнером Geely, с которым работаем, и в принципе мы выбрали лучшие модели, которые уже себя оправдали, зарекомендовали по различным параметрам. И, собственно, они сегодня и востребованы. Сенько: Беларусь и Китай готовы обсуждению любых вопросов в любой ситуации. Подробнее. Какие белорусские продукты пользуется спросом в Китае?

Ксения Мелешко, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

На китайском рынке пользуются спросом совершенно другие виды товаров. Это и конфеты из сухого молока, и быстрорастворимое сухое молоко в стик-пакетах, которое можно растворить и выпить как стакан молока. Наше мороженое тоже начали поставлять, но, что касается этого продукта, то там меньше содержание сахара. У них такие предпочтения. «Есть необходимость вкладывать в собственных людей»