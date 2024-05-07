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В 2024 году на импортозамещающие проекты направят 84 млн рублей

07 мая 2024 10:41
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Достижение реального технологического суверенитета республики в условиях санкций – целевая и стратегическая задача. Одним из инструментов ее достижения являются инновационные фонды. Эффективность использования средств обсудили на заседании Президиума Совета Министров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024 году на импортозамещающие проекты направят 84 млн рублей-1

В этом вопросе прослеживается положительная динамика, – отметил премьер-министр. Второй год подряд выделенное финансирование осваивается на уровне 95 %. Значительная часть средств направляется на импортозамещающие проекты. Инновационные фонды позволяют быстро и эффективно внедрять новые технологии и создавать высокотехнологичные производства. Их объем в 2023 году составил свыше 800 миллионов рублей.

В 2024 году на импортозамещающие проекты направят 84 млн рублей-4

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
Реализовано более 60 проектов, в программе по итогам 2023 года находилось 90 проектов, в настоящее время их количество немного увеличилось, стало 92. Более 60 из них реализовывались в 2023 году. За 2023 год ввели в эксплуатацию оборудования семь проектов. Более 10 проектов вышли на проектные мощности и шесть завершены и признаны эффективными. Объем реализованной продукции составил 3 миллиарда рублей.

Из 3 миллиардов реализованной продукции почти половина – экспорт. В 2024 году на импортозамещающие проекты планируется направить 84 миллиона рублей.

# Государственный бюджет Беларуси # общество # Сергей Шлычков

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