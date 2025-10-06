Международный форум «Антиконтрафакт-2025» проходит в Минске

Около 80 тысяч контрафактных товаров выявлено в Беларуси с начала года. Как противостоять фальшивой продукции не только в нашей стране, но и в мире, обсуждают эксперты в Минске на международном форуме «Антиконтрафакт-2025», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чаще всего контрафактами становятся продукты питания, одежда и обувь. Их количество увеличилось практически вдвое по сравнению с 2023 годом. Связано это с ростом товарооборота. Большинство «серых» товаров поступает из Китая, Литвы и Германии. А вот борьба с подобными фактами осложняется переходом торговли в онлайн-режим. Однако уже внедряются методы отслеживания товара от производителя до конечного потребителя.

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

В нашей стране действует единый реестр товаров. Для любого интернет-пользователя на Play Market и на других сборках программных продуктов можно скачать себе приложение. И при покупке, например, какого-то товара можно отсканировать QR-код и вам покажут всю историю этого товара. Это без голографических технологий, но тем не менее простыми, доступными средствами можно проследить, откуда этот товар появился.

В форуме принимают участие около полутысячи участников. Это представители государств ЕАЭС, а также Узбекистана, Монголии и Казахстана. В программе семинары, конференции и круглые столы. В центре внимания вопрос защиты брендов и репутации производителя. По итогам планируется принять резолюцию, которая станет базой для мер по борьбе с контрафактом в ЕАЭС и гармонизации законодательств стран-участниц. Бахыт Султанов, министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии:

Наша задача сегодня – обеспечить эффективную защиту прав интеллектуальной собственности. Этой задаче уделено важное внимание и в декларации глав государств, которая прозвучала в прошлом году. И в соответствии с поручениями глав государств мы сегодня отрабатываем новые направления. Это обеспечение противодействия или защиты прав интеллектуальной собственности в сети Интернет.