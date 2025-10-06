Международный форум «Антиконтрафакт-2025» проходит в Минске
Около 80 тысяч контрафактных товаров выявлено в Беларуси с начала года. Как противостоять фальшивой продукции не только в нашей стране, но и в мире, обсуждают эксперты в Минске на международном форуме «Антиконтрафакт-2025», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чаще всего контрафактами становятся продукты питания, одежда и обувь. Их количество увеличилось практически вдвое по сравнению с 2023 годом. Связано это с ростом товарооборота. Большинство «серых» товаров поступает из Китая, Литвы и Германии. А вот борьба с подобными фактами осложняется переходом торговли в онлайн-режим. Однако уже внедряются методы отслеживания товара от производителя до конечного потребителя.
Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
В нашей стране действует единый реестр товаров. Для любого интернет-пользователя на Play Market и на других сборках программных продуктов можно скачать себе приложение. И при покупке, например, какого-то товара можно отсканировать QR-код и вам покажут всю историю этого товара. Это без голографических технологий, но тем не менее простыми, доступными средствами можно проследить, откуда этот товар появился.
В форуме принимают участие около полутысячи участников. Это представители государств ЕАЭС, а также Узбекистана, Монголии и Казахстана. В программе семинары, конференции и круглые столы. В центре внимания вопрос защиты брендов и репутации производителя. По итогам планируется принять резолюцию, которая станет базой для мер по борьбе с контрафактом в ЕАЭС и гармонизации законодательств стран-участниц.
Бахыт Султанов, министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии:
Наша задача сегодня – обеспечить эффективную защиту прав интеллектуальной собственности. Этой задаче уделено важное внимание и в декларации глав государств, которая прозвучала в прошлом году. И в соответствии с поручениями глав государств мы сегодня отрабатываем новые направления. Это обеспечение противодействия или защиты прав интеллектуальной собственности в сети Интернет.
Владислав Резник, президент международной ассоциации «Антиконтрафакт», депутат Государственной думы России:
У нас взаимодействуют эксперты, мы согласовываем и гармонизируем законодательство, много уделяем внимания созданию горячей линии «Антиконтрафакта». У нас идет большое количество обращений, по которым реагируем мы и правоохранительные органы.
Форум «Антиконтрафакт» – ключевая международная площадка для выработки действенных решений по снижению объемов незаконного оборота продукции в странах ЕАЭС. За последние 4 года на территории союза выявили более 53 миллионов контрафактных товаров.