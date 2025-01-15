Центры силы смещаются на Восток! Оцениваем перспективы Беларуси в международных организациях

Глобальная перспектива и прагматичный выбор внешнеполитического пути. Александр Лукашенко одобрил стратегии участия нашей страны в работе Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полноправным участником ШОС Беларусь стала летом 2024 года, а с января 2025-го обрела статус государства – партнера БРИКС. Два этих знаковых события не что иное, как признание нашей страны в качестве сильного государства, к мнению которого прислушиваются на международной арене. Выстраивание справедливого многополярного мира, прекращение кровопролитных конфликтов, снижение зависимости национальных экономик от внешнего давления – эти посылы близки и нам, и нашим партнерам. И они нашли отражение в концептуальных документах, представленных главе государства правительством. От политики и безопасности до экономки и гуманитарной сферы. Алина Мычко о стратегических акцентах.

Санкции и информационные войны, провокации, нагнетание ситуации и бряцанье оружием у границ – мир непрост. И в этих условиях Беларусь не просто «не скрывается от бурь и от гроз», а уверенно наращивает международный вес и активно участвует в формировании новой геополитической реальности. Очевидно, точка невозврата пройдена, и мир больше не вернется к прежней «нормальности». Поэтому Беларусь при поддержке стратегических партнеров укрепляет взаимодействие с новыми центрами силы. ШОС, БРИКС, ЕАЭС – три международных объединения, которые меняют мироустройство и создают не просто новый полюс – новую точку опоры для справедливой реализации интересов государств и народов. С огромным торгово-экономическим, инвестиционным и гуманитарным потенциалом.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

И ШОС, и БРИКС – это прекрасные платформы для доведения наших политических взглядов, для диалога на одном уровне, чтобы мы дальше развивались и были окружены друзьями и партнерами. Перефразирую известную фразу: «Беларусь прежде всего в сотрудничестве и взаимопонимании с нашими партнерами и друзьями».

Прошлый год для страны на внешнеполитической орбите прошел под знаком сближения с мощным евразийским игроком. Летом Шанхайская организация сотрудничества подняла белорусский флаг. Это значит, что наша страна стала членом международной организации, объединяющей свыше 3 миллиардов человек – это более 40 % населения всего земного шара. И это только пока.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы постараемся приложить все усилия, чтобы рос авторитет нашей организации, ширился круг ее союзников и сторонников. Многие белорусские идеи, высказанные ранее, уже получили международную поддержку. Это касается трансфера технологий, информационной безопасности, транспорта и логистики, промышленности, торговли и инвестиций. Сейчас уже в новом качестве мы будем стремиться максимально увязать наши предложения с инициативами нашей организации. Чтобы максимально использовать возможности организации и ее потенциал, была разработана пошаговая стратегия. По сути, дорожная карта. Одна из наших важнейших задач в рамках ШОС – укрепление «мускул» на международной арене. Авторитет Беларуси как миролюбивого государства и активного участника международного сотрудничества высок. Но объединение – это возможность продвижения и реализации инициатив, которые отвечают национальным интересам.

Юрий Ярмолинский, аналитик БИСИ, руководитель центра исследований ШОС и БРИКС:

Сегодня мы констатируем решение об утверждении стратегии развития членства Беларуси в объединениях ШОС и БРИКС. Принятием этих документов в очередной раз подтверждаем нашу последовательную системную позицию, ответственную, взаимодействие с любыми международными организациями, объединениями, площадками. И ШОС, и БРИКС здесь скорее являются подтверждением вот этой позиции и ответственного отношения.

Один из столпов формирующегося многополярного мира – БРИКС. Объединение Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР. Динамика их развития гораздо выше, чем у Запада. Членство нашей страны в этой организации – присоединение к клубу единомышленников, которые готовы предлагать новые идеи и брать на себя ответственность за их реализацию. Лукашенко: БРИКС может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада. Читайте здесь. Политический и экономический вес БРИКС стремительно растет. Организация сегодня – это треть общей площади суши, более 40 % населения Земли и свыше 30 % мирового ВВП. В 2024-м по этому показателю БРИКС обогнала страны G7 на целых 8 %, и, судя по динамике, разрыв будет увеличиваться. Устойчивое экономическое развитие и обеспечение глобальной продовольственной безопасности станут одними из главных направлений взаимодействия нашей страны с БРИКС.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

БРИКС, прежде всего, экономическая организация. Поэтому, получив статус партнера по диалогу в БРИКС, мы получаем возможность участия во всех абсолютно мероприятиях, которые будут проводиться этой международной организацией. В БРИКС обсуждается очень серьезная экономическая повестка, вплоть до темы создания собственной валюты.

На международной арене формируется принципиально новый миропорядок. Один из центров которого, наряду с ШОС и БРИКС, Евразийский экономический союз. ЕАЭС называют вторым объединением в мире по глубине экономической интеграции. Всего за 10 лет существования союза ВВП стран-участниц вырос на 12,5 %. Беларусь активно участвует в деятельности организации по всем направлениям.