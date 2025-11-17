Беларусь примет участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС – что планируют подписать?

«Десятка с плюсом» – так метафорично, но геополитически точно во всем мире говорят о Шанхайской организации сотрудничества. Вне всяких сомнений, этот «мировой клуб единомышленников», интерес к которому растет и на внешнем контуре, на наших глазах становится одной из основ нового миропорядка. Беларусь также в этой десятке. Вот уже больше года – с июля 2024-го наша страна в качестве полноправного члена «шанхайской семьи». При этом Минск зарекомендовал себя активным и инициативным участником международной организации. На самом старте наша страна предложила ряд стратегических идей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А о ближайшей совместной тактике «шанхайской семьи» и экономической прагматике ШОС речь пойдет в Москве. Здесь завтра, 18 ноября, пройдет заседание Совета глав правительств государств – членов организации. Беларусь представит Александр Турчин. Как ожидается, участники саммита подпишут совместное коммюнике. Ольга Наумова передает из Москвы.

Ольга Наумова, корреспондент:

Перспективы цифровой экономики, развитие зеленой промышленности, сотрудничество в сфере искусственного интеллекта. Об этом уже завтра будут говорить на заседании Совета глав правительств стран – участниц ШОС: площадкой для диалога стала Москва. В российскую столицу сейчас прибывают высокие гости. Это в том числе представители СНГ, ЕАЭС и других международных организаций. В аэропорту тепло встретили и делегацию из Минска во главе с Александром Турчиным.

Предстоящая большая встреча премьер-министров стран ШОС станет завершением председательства России в Совете глав правительств организации. Обсуждения будут по широкому перечню вопросов: от торгово-экономического блока до сферы образования, туризма, культуры. На заседании в Москве оценят выполнение стратегии развития ШОС до 2035 года. Этот определяющий документ приняли лидеры стран-участниц на саммите в Тяньцзине. Тогда на площадке наша страна впервые выступила в качестве полноправного члена организации.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Конечно, нам интересна интеграция интеграций. Мы выступаем против создания искусственных барьеров. Мы будем говорить о том, что санкции, односторонние меры, все это не способствует росту экономического развития как отдельных стран, так и целых регионов. На заседании затронут и финансовые стороны работы организации. В частности, изменение порядка формирования бюджета ШОС на 2026 год. Ранее Президент Беларуси подписал указ, которым одобрил проект протокола о корректировке соответствующего соглашения. Открываются новые возможности для взносов на нужды организации: теперь выплаты можно делать не только в долларах, но и в других валютах. Международный документ 18 ноября подпишут представители правительства.