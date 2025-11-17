Беларусь примет участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС – что планируют подписать?
«Десятка с плюсом» – так метафорично, но геополитически точно во всем мире говорят о Шанхайской организации сотрудничества. Вне всяких сомнений, этот «мировой клуб единомышленников», интерес к которому растет и на внешнем контуре, на наших глазах становится одной из основ нового миропорядка. Беларусь также в этой десятке. Вот уже больше года – с июля 2024-го наша страна в качестве полноправного члена «шанхайской семьи». При этом Минск зарекомендовал себя активным и инициативным участником международной организации. На самом старте наша страна предложила ряд стратегических идей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А о ближайшей совместной тактике «шанхайской семьи» и экономической прагматике ШОС речь пойдет в Москве. Здесь завтра, 18 ноября, пройдет заседание Совета глав правительств государств – членов организации. Беларусь представит Александр Турчин. Как ожидается, участники саммита подпишут совместное коммюнике.
Ольга Наумова передает из Москвы.
Ольга Наумова, корреспондент:
Перспективы цифровой экономики, развитие зеленой промышленности, сотрудничество в сфере искусственного интеллекта. Об этом уже завтра будут говорить на заседании Совета глав правительств стран – участниц ШОС: площадкой для диалога стала Москва.
В российскую столицу сейчас прибывают высокие гости. Это в том числе представители СНГ, ЕАЭС и других международных организаций. В аэропорту тепло встретили и делегацию из Минска во главе с Александром Турчиным.
Предстоящая большая встреча премьер-министров стран ШОС станет завершением председательства России в Совете глав правительств организации. Обсуждения будут по широкому перечню вопросов: от торгово-экономического блока до сферы образования, туризма, культуры.
На заседании в Москве оценят выполнение стратегии развития ШОС до 2035 года. Этот определяющий документ приняли лидеры стран-участниц на саммите в Тяньцзине. Тогда на площадке наша страна впервые выступила в качестве полноправного члена организации.
Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Конечно, нам интересна интеграция интеграций. Мы выступаем против создания искусственных барьеров. Мы будем говорить о том, что санкции, односторонние меры, все это не способствует росту экономического развития как отдельных стран, так и целых регионов.
На заседании затронут и финансовые стороны работы организации. В частности, изменение порядка формирования бюджета ШОС на 2026 год. Ранее Президент Беларуси подписал указ, которым одобрил проект протокола о корректировке соответствующего соглашения. Открываются новые возможности для взносов на нужды организации: теперь выплаты можно делать не только в долларах, но и в других валютах. Международный документ 18 ноября подпишут представители правительства.
Сергей Лукашевич:
Мы будем подписывать около 10 документов. По некоторым из них до сих пор сегодня ночью будет завершена работа экспертов. Это такой весомый пакет документов. Безусловно, он содержит ту часть, которая, скажем так, может быть слегка бюрократическая, но направлена на функционирование, обеспечение нужного, надлежащее функционирование данной организации. Бюджет ШОС, безусловно, один из этих документов, который нужен и важен для самой организации.
Подробности в видео.