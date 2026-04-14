Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами отмечает вековой юбилей

100 лет со дня образования отмечает Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Поздравить с юбилеем старейшее объединение страны собрались политики, дипломаты и общественные деятели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусское общество дружбы вносит важный вклад в расширение контактов и продвижение белорусской культуры за рубежом. Усилиями добровольного объединения реализуются многие международные проекты и инициативы, что особенно важно в современных условиях. Укрепляются существующие и устанавливаются новые связи между городами-побратимами. Сегодня в обществе создано более 40 клубов дружбы с разными странами. За последние два года они провели около 140 мероприятий. Это юбилейные вечера, круглые столы, выставки живописи и фотографий.

Нина Иванова, председатель Президиума Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами:

Мы имеем партнерские организации за рубежом. И в Западной Европе, и в Азии много. У нас постоянные контакты с Вьетнамским обществом дружбы, с Китайским обществом дружбы. На Западе сейчас, вы знаете, какие сложные отношения межгосударственные. Тем не менее наши партнеры, народные дипломаты все равно поддерживают с нами связь. Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня Дом дружбы развивает гуманитарные связи, прежде всего с иностранными государствами, идет в ногу, в русле официальной внешней политики Республики Беларусь. И очень важно, что в основе народной дипломатии находятся именно культурные связи.

Как не раз подчеркивал глава государства, для Беларуси нет недружественных народов и второстепенных стран. Мы открыты для всех, кто приходит к нам с миром и желанием развивать равноправный и взаимоуважительный диалог. Белорусское общество дружбы – давний и надежный партнер Министерства иностранных дел, который способствует укреплению доверия и добрососедства между странами и народами.