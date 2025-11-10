Беларусь представили 45 компаний! Китайская международная выставка импорта EXPO завершает работу

Способствовать продвижению свободной торговли и развитию глобальной экономики. Беларусь в Шанхае представили 45 компаний. Сегодня, 10 ноября, 8-я Китайская международная выставка импорта EXPO завершает работу. Это один из крупнейших торгово-экономических форумов мира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко не раз подчеркивал стратегическую важность отношений с Китаем. КНР – наш друг, надежный партнер и союзник. Участие в масштабном форуме в Шанхае стало очередным подтверждением этой позиции, демонстрируя открытость Беларуси к взаимовыгодному диалогу и совместным проектам. Свои товары и разработки презентовали производители пищевой продукции, представители промышленного сектора, а также научно-технических компаний и образовательных организаций. Как подчеркивают представители белорусской делегации, потенциал сотрудничества с КНР огромен, а такие мероприятия способствуют продвижению свободной торговли и развитию глобальной экономики.