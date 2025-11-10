Беларусь представили 45 компаний! Китайская международная выставка импорта EXPO завершает работу

Способствовать продвижению свободной торговли и развитию глобальной экономики. Беларусь в Шанхае представили 45 компаний. Сегодня, 10 ноября, 8-я Китайская международная выставка импорта EXPO завершает работу. Это один из крупнейших торгово-экономических форумов мира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко не раз подчеркивал стратегическую важность отношений с Китаем. КНР – наш друг, надежный партнер и союзник. Участие в масштабном форуме в Шанхае стало очередным подтверждением этой позиции, демонстрируя открытость Беларуси к взаимовыгодному диалогу и совместным проектам.
Свои товары и разработки презентовали производители пищевой продукции, представители промышленного сектора, а также научно-технических компаний и образовательных организаций. Как подчеркивают представители белорусской делегации, потенциал сотрудничества с КНР огромен, а такие мероприятия способствуют продвижению свободной торговли и развитию глобальной экономики.
Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Для того чтобы на дно мировая экономика не упала, нужно меньше всего принимать ограничительные меры, нужно меньше всего вводить тарифы, чтобы действительно заявленный и принятый всем миром свободный рынок и осуществление обмена товарами и услугами реализовывалось без ненужного политического влияния. И, что отрадно, Китай становится именно лидером этих идей, продвигая именно их: о свободе передвижения товаров, о свободе передвижения людей. Безусловно, такая страна, получит успех и уважение друзей и всех остальных.
Беларусь вновь подтвердила статус надежного партнера КНР, представив масштабную национальную экспозицию, которая вызвала живой интерес у гостей и участников. Выставка стала площадкой для укрепления деловых связей и расширения инвестиционного диалога. Форум завершает свою работу, а его итоги уже говорят о новом этапе белорусско-китайского взаимодействия – более тесном, динамичном и ориентированном на будущее.