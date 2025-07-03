Делегация Ливии возложила венок и цветы к монументу Победы в Минске

День Независимости – главный национальный праздник. Но радость момента сегодня с нами искренне разделяют и многочисленные гости Беларуси. В их числе и наши африканские партнеры. Так, делегация из Ливии, которая в эти дни находится с визитом в нашей стране, возложила венок и цветы к подножию монумента Победы в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это знак уважения и памяти о тех, кто восемь десятилетий назад спасал планету от нацизма.

Несмотря на праздник, у африканских гостей в Беларуси обширная деловая программа. Сегодня ливийская делегация продолжила знакомиться с промышленным потенциалом нашей страны. Партнеры посетили площадку Минского международного выставочного центра, на которой представлены самосвалы, тракторы, комбайны, грузовики – все, чем славится наш промышленный сектор.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси: Безусловно, визит очень важный, наши друзья прицениваются, присматриваются и вообще вживую видят то, что у нас есть. Это гораздо лучше, чем когда мы в ходе визитов рассказывали об этом, показывали слайды либо какие-то макеты. Поэтому визит очень важный, мы приветствуем приезд наших друзей и, безусловно, их такой глубокий интерес в развитии торгово-экономического сотрудничества .

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

С министром промышленности мы договорились, что за июль создадим дорожную карту, по которой будем дальше развиваться. Посмотрели, обсудили это на Минском тракторном заводе, как мы будем в этом направлении развиваться. Определили модели, которые необходимы для Ливии. Конечно, посетили Минский автомобильный завод. Тоже обсудили и модели, и совместное производство на территории Ливии. Поэтому сотрудничество продолжается.

Сегодня в белорусской столице также торжественно открыли Дом Ливии в Беларуси. Новый объект поможет укрепить двусторонние отношения Минска и Бенгази. Напомним, что по итогам визита подписан пакет документов, а это, по сути, дорожная карта, которая открывает зеленый свет для взаимовыгодного сотрудничества в промышленности, медицине, сельском хозяйстве, образовании, предупреждении чрезвычайных ситуаций. Бесспорно, в основе всех договоренностей – политическая решимость и воля лидеров Беларуси и Ливии.