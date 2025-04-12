Сотрудники МИД присоединились к субботнику на территории Налибокской пущи

Работники внешнеполитического ведомства сегодня решали нетипичные для Министерства задачи. Не в кабинетах, а в колыбели дикой природы Налибокской пуще, у мемориального комплекса, посвященного партизанскому движению Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территории Ивьевского района действовало много бригад и отрядов. Сюда дипломаты прибыли по запросу общества и зову сердца. Ведь субботник – это не только про чистоту и порядок. Это про диалог, взаимоуважение и заботу о родной земле.