Сотрудники МИД присоединились к субботнику на территории Налибокской пущи
Работники внешнеполитического ведомства сегодня решали нетипичные для Министерства задачи. Не в кабинетах, а в колыбели дикой природы Налибокской пуще, у мемориального комплекса, посвященного партизанскому движению Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На территории Ивьевского района действовало много бригад и отрядов. Сюда дипломаты прибыли по запросу общества и зову сердца. Ведь субботник – это не только про чистоту и порядок. Это про диалог, взаимоуважение и заботу о родной земле.
Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Наш мир, наша политика, которая всегда является основополагающим двигателем нашей страны, развития нашей экономики, – это мир и разумное сосуществование различных культур. И это место подчеркивает и важность даты Победы в Великой Отечественной войне, и важность тех подходов, которые декларирует наш Президент, наш министр иностранных дел, о разумном взаимном существовании, уважении культур, проявлений, яркости, пестрости всех народов, которые проживают на территории нашей страны.
Олег Попов, заместитель начальника главного консульского управления МИД Беларуси:
Мы сегодня на субботнике, мы уже в третий раз выезжаем все вместе, третий год подряд. Дети сами выступают инициаторами, им нравится. Я у них только спрашиваю: едем – не едем. Они говорят, что едем. Событие хорошее для объединения, смены формата общения между коллегами. Может быть, узнать друг друга немного с другой стороны.