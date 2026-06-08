Глобальная взаимопомощь и сплоченное сотрудничество – Китай рассматривает Беларусь как одного из главных торгово-экономических партнеров в Евразии. Об этом заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн, который в эти дни находится с визитом в нашей стране. Пекин готов усилить сопряжение по целому ряду направлений: от логистики до высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ближайшие два года должны стать переломными для промышленного диалога – это отмечено на полях профильного бизнес-форума. В планах на нынешний период – запуск более 30 совместных предприятий и реализация 10 стратегических инициатив. Главная цель – создание сквозных кооперационных цепочек, которые обеспечат рынкам полную независимость от импорта.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Глобально то, что должно дать. Во-первых, приход технологий китайских для того, чтобы повысить и конкурентоспособность, создание новых производств. Второе, это создание цепочек не просто производства, а уже внутренних цепочек Беларусь-Китай, внутри Беларуси. И третье, и это самое главное, когда создаются совместные предприятия, это уже устойчивый товарооборот. Сегодня Китай прочно удерживает статус второго по величине торгового партнера Беларуси. За 10 лет товарооборот между странами вырос в три раза, а чистый экспорт белорусских товаров в КНР увеличился вдвое. Суммарный оборот товаров и услуг уже вплотную приблизился к 12 миллиардам долларов.