Вектор на дальнюю дугу! Александр Лукашенко потребовал ускорить проекты от Китая до Африки

Бюрократия не должна становиться препятствием для реализации стратегически важных для страны инвестиционных проектов. Такое требование 24 июля озвучил Александр Лукашенко на совещании по вопросам работы с зарубежными партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства потребовал убрать внутренние барьеры, которые заметно тормозят уже принятые решения. По словам Президента, там, где договоренности достигнуты на высшем уровне, чиновники должны обеспечивать результат, а не создавать новые согласования и искусственные препятствия. «Нам нужны эти роботы, крайне нужны». Лукашенко – о пресс-подборщике и доильном аппарате.

Так что да, мы не скрываем, что заинтересованы в технологическом прогрессе. Здесь как раз не обойтись нам без опыта Китая. Юридически закреплено, каким путем Минск и Пекин идут и будут идти впредь. Периодически о планах вспоминают СМИ, особенно под визиты. И все же достовернее всего об ожиданиях и реальности может рассказать первый вице-премьер. Он ответственный. Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Валовый объем инвестиций из Китая превысил 1,3 миллиарда. Ярким примером того, что капитал из Китая идет в нашу страну, является увеличение количества организаций. За предыдущую пятилетку организации с капиталом из Китая увеличились в полтора раза, до 242 организаций. В целом же совокупный объем китайских прямых инвестиций за истекшую пятилетку был рекордным для Беларуси, почти 702 миллиона долларов, что на 17 % больше, чем в пятилетку 2016–2020 годов. Это произошло благодаря политическому импульсу и системным решениям Президента Республики Беларусь.

Всего по конкретным направлениям и наших экономических успехах сегодня докладывали три человека. Дмитрий Крутой, который курирует Россию, остался за скобками. Он докладывал в отдельном порядке. Все-таки взаимоотношения с союзником имеют особую роль. А вот замминистра иностранных дел Лукашевич рассказывал о происходящем на Ближнем Востоке и Азии. Вице-премьер Виктор Каранкевич доложил об Африке и Индонезии, а Николай Снопков – о Китае. То, что осталось за закрытыми дверями, насколько могли открыто, спустя пару часов совещания, рассказали журналистам.

Николай Снопков:

Акцент, упор, направления определены еще с 2023 года, определены Президентом нашей страны. Это промышленная кооперация и технологическое совместное сотрудничество. Это главный упор и, по большому счету, те несколько десятков проектов, которые сегодня были доложены руководителю нашей страны, в основе своей они и формируют промышленную, автомобильную, станкостроительную, машиностроительную и логистическую отрасли. Включая элементы, достаточно, на наш взгляд, актуальные, это элементы туризма, элементы строительства совместно с китайскими коллегами. Гостиница санаторного типа, скажем это так, в режиме «медтуризм с элементами традиционной китайской медицины». Это новое направление, которое открылось на состоявшемся форуме в Ганьсу, и мы считаем, что это очень перспективное направление и востребованное как внутри страны, так и для гостей нашей страны. Очевидно, что новые витки экономического взаимодействия случаются после визитов на высшем уровне. Не так давно к нам прилетал Шавкат Мирзиёев, после чего в Узбекистане побывал и наш вице-премьер. Виктор Каранкевич вернулся оттуда буквально на днях. Так было и с Индонезией, и со странами Африки, и в этом нет ничего плохого, хоть и не просто градус интереса удерживать в долгосрочной перспективе. Потому так и важны своевременные опорные точки, о правильности их выбора можно будет сделать выводы совсем скоро. Так говорит вице-премьер.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

У нас на уровне правительства принята соответствующая программа, программа, скажем так, стратегических действий с развитием странами Африки на 2026-2030-е годы. Там как раз определены опорные точки, с которыми мы работаем. Есть страны перспективные, то есть перспективные в части активизации сотрудничества, и в первую очередь такая работа будет организована именно в этих странах. Есть конкретные уже и наработки, как я сказал, есть конкретные проекты, но и результаты сами себя не заставят ждать. Уже 2026 год тоже должен дать соответствующий результат в части взаимодействия и в рамках внешнеторгового оборота, торгово-экономического сотрудничества. Поэтому будет возможность подвести уже по итогам 2026 года и итоги. Кстати, за каждым из направлений закреплен отдельно взятый руководитель. Не только для удобства контроля, но и с учетом особенностей тех или иных стран, главные из которых: все хотят работать с хорошо знакомым, компетентным и знающим менталитет человеком. Особенно на Востоке.