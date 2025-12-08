Из Минска в Таиланд! Национальная авиакомпания запускает прямые рейсы

Прямые рейсы из Минска в Таиланд. С января национальна авиакомпания запускает новую полетную программу сразу на два популярных курорта – Паттайю и Пхукет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что их только в 2025 году посетили почти 29 тысяч белорусов. С началом прямого авиасообщения ожидается, что количество туристов в Таиланд увеличится на 30-40 %. Пока речь идет о чартерах, но обсуждается вопрос перехода к регулярным рейсам.

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:

Большое количество белорусов побывало без помощи «Белавиа» уже в Таиланде. Еще большее количество белорусов хотят там отдохнуть. Эту возможность мы как раз начинаем предоставлять с начала января.

Иван Чура, почетный консул Таиланда в Беларуси:

И Паттайя, и Пхукет – это два уникальных курорта, в зависимости кто что ищет. Семьи, как правильно, летят на Пхукет, потому что отличные большие пляжи, шикарные. Есть возможность попутешествовать по острову. Кто хочет отдохнуть более интенсивной жизнью, экскурсионной программой – рядом Бангкок и Утапао.

Рейсы будут выполняться с периодичностью раз в 10-11 дней. Время в пути – около 10 часов в одну сторону и 11 часов обратно. 8 января – первый вылет по маршруту «Минск – Паттайя». С 11 января самолеты начнут летать в Пхукет. Сейчас белорусским туристам необходимо оформлять визу для путешествия в Таиланд. Однако внешнеполитические ведомства двух стран ведут работу над созданием безвизовой зоны.