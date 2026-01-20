«Оно свидетельствует об огромном международном авторитете!» – Дик о приглашение Лукашенко в Совет мира

Свидетельство международного авторитета нашей страны и Президента. Так эксперты комментируют приглашение Минска в Совет мира, который созывает глава Белого дома. Александр Лукашенко получил личное послание от Дональда Трампа с предложением участвовать в новом объединении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Жду возможности работать с Вами в будущем во имя общей цели» – что в письме Лукашенко от Трампа?

Цель его создания – содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления, а также обеспечение прочного мира в регионах, затронутых конфликтами или находящихся под угрозой их возникновения. Минск всегда поддерживал дипломатическое решение любых споров. Миротворческая миссия полностью соответствует внешнеполитическим приоритетам нашей страны. Обращение Дональда Трампа к Александру Лукашенко оказывает влияние на процесс урегулирования отношений между Беларусью и США.

Сергей Дик, политический аналитик:

Личное приглашение Президента Трампа нашему Президенту Александру Григорьевичу Лукашенко свидетельствует, прежде всего, о том огромном международном авторитете, которым пользуется наш Президент на международных площадках. И я бы хотел [сказать – прим. ред.] об особом отношении Трампа. Наша страна воспринимается тем же Президентом Трампом как страна, которая проводит миролюбивую повестку. И все усилия на международной арене нашей Республики Беларусь направлены на сохранение мира и на то, чтобы решить проблемы конфликтов в горячих точках планеты.