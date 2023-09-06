Сергей Дик о сотрудничестве Беларуси и Узбекистана: нужно развивать отношения в экономической и политической сферах

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы должны стать таким драйвером укрепления дальнейших связей, в том числе между регионами. И самое важное, чтобы мы развивали наше сотрудничество не только в экономической, торгово-экономической, но и политической сфере. И это даст возможность расширить наши возможности на международной арене, в международных организациях – продвигать свое мнение, свою повестку.

Дипломатическим отношениям между нашими странами более 30 лет. Узбекистан является для Беларуси ключевым партнером в Центральной Азии, и мы заинтересованы развивать сотрудничество по всем направлениям. В настоящее время нерешенных вопросов нет. Взаимодействие носит доверительный и открытый характер. Важную роль в этом играют и межпарламентские связи. Образованы группы дружбы, где посредством личных и онлайн-встреч решаются важные вопросы, в том числе в сфере законодательства.

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