Считаные часы остались до исторической российско-американской встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Это первый контакт лидеров с момента переизбрания американского президента и последней встречи в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сама встреча, как мы можем наблюдать, была организована без лишнего шума. Да, в сжатые сроки и неожиданно. При этом недавние заявления о том, что этот диалог является подготовкой для трехстороннего саммита, вероятно, не соответствует действительности.
Есть надежда, что Трамп согласится признать статус новых субъектов России, включая Крым – Манойло.
Сергей Дик, политический аналитик:
Речь не стоит и не стояла никогда об участии представителей Украины или Зеленского на встрече Путина с Трампом. Все остальные действия должны быть направлены на урегулирование украинского конфликта только после того, когда два лидера двух ведущих стран обговорят условия и найдут взаимоприемлемые подходы для решения вот этого кризиса.
Москва и Вашингтон сходятся в одном: мир возможен, но путь к нему будет трудным. Чего стоило организовать встречу на Аляске, не говоря уже о завершении украинского конфликта. Вероятно, сегодняшний диалог станет отправной точкой для позитивных изменений в геополитике.
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