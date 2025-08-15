Сергей Дик: речи об участии на встрече Путина и Трампа представителей Украины или Зеленского не было

Считаные часы остались до исторической российско-американской встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Это первый контакт лидеров с момента переизбрания американского президента и последней встречи в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сама встреча, как мы можем наблюдать, была организована без лишнего шума. Да, в сжатые сроки и неожиданно. При этом недавние заявления о том, что этот диалог является подготовкой для трехстороннего саммита, вероятно, не соответствует действительности.