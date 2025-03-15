«Это показывает приоритеты политики РФ» – Бузин об ожидании Уиткоффом конца встречи Путина и Лукашенко

Переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным тэт-а-тэт и в расширенном формате. Мощное выступление в Совете Федерации и традиционно повышенное внимание со стороны СМИ. Так тезисно можно охарактеризовать визит Президента Беларуси в Россию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как и обещал глава нашего государства, первая после выборов зарубежная командировка – в Москву. С ближайшим союзником всегда есть что обсудить. Двусторонняя, прежде всего экономическая повестка у нас насыщенная. Так, в 2024 году мы достигли рекордного уровня товарооборота. Активно сотрудничаем в станкостроении, энергетике, микроэлектронике, АПК и даже в авиастроении. Успешно справляемся и с санкционным давлением. Что касается политического контекста, то мы стратегические союзники, и это неизменно. С учетом ситуации вокруг украино-российского кризиса и возможностей его урегулирования, ожидаемо, больше всего вопросов со стороны СМИ звучало об этих событиях. Тем более, что в момент, когда наш Президент уже находился с визитом в России, туда приехал спецпосланник президента США Уиткофф.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук:

Это говорит об уважении к партнеру. Это говорит об уважении к Республике Беларусь и к нашему лидеру. И самое главное, показывает приоритеты российской политики. Этот вот легкий штрих четко демонстрирует последовательность, в которой Россия предполагает общаться с друзьями и противниками. Беларусь – это не просто друг, это ближайший союзник и партнер. А те, кто хочет, так скажем, решить свои задачи либо проинформировать – это уже другой разговор. И это не может быть вне очереди.

Сергей Дик, политический эксперт:

Мир сейчас стоит на такой развилке: как дальше будут развиваться события... И здесь встреча нашего Президента и Президента Российской Федерации, их выработка согласованной позиции, мне кажется, будет в том числе влиять на дальнейшее течение всего происходящего. Уровень взаимного доверия между нашими президентами – это, прежде всего, и выработка консолидированных решений. Что наш Президент отмечает, что раньше действовали в рамках каких-то отдельных проектов, то сейчас нашими лидерами вырабатывается стратегия развития двух стран.