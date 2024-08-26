Киев снова провоцирует Беларусь! На что рассчитано «громкое» заявление МИД Украины?

Накануне вечером на сайте украинского МИД появилось странное сообщение о недружественных действиях Республики Беларусь. В тексте указано, что Минск якобы под видом учений сосредотачивает значительное количество личного состава, вооружения и военной техники в Гомельской области. В экспертном сообществе его расценивают как очередную провокацию. Так на кого рассчитано сообщение украинского МИД? И что читается между строк? Подробности в материале.

Вот то самое заявление на сайте, где МИД Украины сообщает о недружественных действиях Беларуси и требует отвести белорусские войска от границ Гомельской области. Минск якобы под видом учений «сосредотачивает значительное количество личного состава, в частности, сил специальных операций, вооружения и военной техники в Гомельской области». При этом в украинском МИД заверили, что Киев не собирается предпринимать никаких недружественных действий.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Данное заявление есть не что иное, как провокация, но уже на уровне международных отношений. Давайте вспомним, были ли какие-то внятные заявления по поводу провокации Украины на воздушном пространстве Могилевской области? Не было. Были какие-то комментарии со стороны Министерства иностранных дел Украины по поводу диверсантов, которые были отловлены на нашей территории и подготовлены были на территории Украины? Тоже не было. Поэтому я считаю, что это банальная провокация, которая имеет, к сожалению, для нас, очень глубокие корни. Рассчитана она, прежде всего, наверное, на западную публику.

Беларусь не раз демонстрировала свое миролюбие. Это закреплено и в важных государственных документах. Но любая провокация, связанная с нарушением Государственной границы, будет пресекаться решительно и имеющимися силами. 9 августа 2024 года силами ПВО Вооруженных Сил Беларуси поражены воздушные цели, летевшие с территории Украины. Были сбиты 11 украинских беспилотников. Наши военные приняли вынужденные меры для защиты своих границ.

Белорусско-украинские отношения были главной темой интервью главы государства телеканалу «Россия». Александр Лукашенко рассказал об обстоятельствах, при которых была сформирована оборонительная группировка у южной белорусской границы, и о мерах, которые вынудили Минск снова разворачивать войска на данном направлении. Косыгин: никто не может указывать, какие нам мероприятия проводить для обеспечения нацбезопасности На той стороне прекрасно знают, что мы не собираемся нападать и создавали группировку в оборонительных целях. Однако в Киеве делают вид, что белорусские намерения им неизвестны.

Анатолий Булавко:

Что слышит иностранный обыватель? То, что Украина обеспокоилась накапливанием войск на ее границе со стороны Беларуси. Но ведь они не слышат, что это ответная мера на провокацию украинских властей. Поэтому, на мой взгляд, относиться к этому заявлению нужно как к провокации. Мы вправе свои войска двигать по своей территории куда угодно, когда угодно и с какими угодно целями.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Эта провокация в медийном, я бы сказал, большом поле, она направлена на то, чтобы заставить зашевелиться своих западных покровителей, выделить деньги и в то же время попытка неуклюжая поколебать наш имидж, нашей мирной Республики Беларусь.

Внутри киевской власти борется несколько точек зрения. Какая-то часть, например, военные, по тем или иным причинам выступает за нормализацию обстановки в регионе, но вторая, связанная с политическим руководством страны, готова бесконечно продлевать конфликт на любых условиях, в том числе ценой провокаций на белорусской границе.

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы как должны расценивать все, что касается размещения в группировке войск непосредственно у нашей Государственной границы? Об этом говорил в том числе государственный секретарь Совета Безопасности, который посещал войска, расположенные у Государственной границы, 17 тысяч. Подразделения, войска, силы территориальной обороны непосредственно у наших Государственных границ. Это что? А группировка «Север», которая насчитывает до 100 тысяч, – это что? Это что, дружественный шаг в отношении нашего государства? А ведение разведки в отношении разведывательных действий у наших границ? С нарушением в том числе воздушного пространства. Речь об использовании беспилотных летательных аппаратов для ведения разведки. Это что? Это те дружественные шаги, о которых говорится в заявлении МИД? Конечно же нет.