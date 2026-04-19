Планы по капремонту, меры для неплательщиков и аварийность на объектах ЖКХ. Интервью с Геннадием Трубило
Республиканский субботник объединил белорусов. Мы наводили порядок от столицы до районных центров и небольших деревень. Для системы ЖКХ этот день – кульминация большого весеннего марафона чистоты, за которым стоят важные вопросы: куда потратят заработанные деньги и как сделать, чтобы такой образцовый порядок был всегда?
О «генеральной уборке» страны и планах на пятилетку качества в программе «Неделя» поговорили с министром жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Трубило.
Ольга Коршун, СТВ:
Очертите фронт работ, которые сегодня Министерство жилищно-коммунального хозяйства на субботнике взяло на себя и освоило.
Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства:
Мы в лесничестве занимаемся посадкой леса. Субботник для системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства – это не только один раз вышел, что-то сделал и ушел. Система работает ежедневно и ежечасно. Что касается благоустройства и наведения порядка на земле, огромное спасибо хотелось бы сказать нашим жителям, которые откликаются на призывы организаций ЖКХ, чтобы где-то оказали помощь, привели в нормальное состояние свои дворовые территории.
Ольга Коршун:
Эта зима стала настоящим испытанием на прочность и для белорусов, и для системы жилищно-коммунального хозяйства в первую очередь. Возможно, где-то показала узкие места. И сегодня вы работаете над тем, чтобы встретить предстоящие холода во всеоружии.
Геннадий Трубило:
В первую очередь, проблем с уличной дорожной сетью практически не было, она расчищалась вовремя. Проблемы и рост обращений возникли по дворовым территориям. Там, где машины мешали крупной технике подъехать расчистить дворовые территории, поэтому на итоговой коллегии в феврале мы определились и совместно с Министерством промышленности провели семинар по поводу реализации в системе ЖКХ техники малой механизации – той техники, которая может войти во двор.
Ручной труд в такие обильные снегопады не совсем эффективен, а Минпром показал нам новые образцы техники средств малой механизации. Уже есть предзаказы, и заключены контракты. Будет эта техника к следующей зиме закуплена, именно средства малой механизации.
Ольга Коршун:
Не только снег стал испытанием, еще и аномально низкие температуры, морозы, которые держались достаточно долго. И это приводило к сбоям в работе систем отопления и водоснабжения. Будет ли проводиться (и в каком объеме) замена теплосетей, сетей водоснабжения и что приводило к авариям?
Геннадий Трубило:
10 лет назад мы начали замену тепловых сетей с истекшим сроком эксплуатации – заменяли на предизолированную трубу. В первую очередь снижали потери, и второе, снижается аварийность. Во многих малых населенных пунктах нашей страны уже полностью трубопроводы отопления заменены на предизолированную трубу.
За этот период у нас было всего лишь восемь крупных аварий на системах теплоснабжения. Это относительно немного, с учетом того что некоторые котельные работали на предельных нагрузках, чтобы жители комфортно себя чувствовали в квартирах.
Ольга Коршун:
Многие жалуются, пишут о том, что, мол, большая теплопотеря идет. Насколько действительно это правда? Какие есть теплопотери? Или, как вы говорите, мы над этим работаем и сегодня это не такая большая проблема, как кажется?
Геннадий Трубило:
Тепловые потери 15 лет назад составляли порядка 20 %. Сегодня тепловые потери составляют 8,2 %. То есть за этот период потери снижены, и мы ограничили предприятия ЖКХ. То есть то, что потеряли больше, это за счет собственных средств предприятий, у них есть стимул снижать потери, менять трубопроводы теплоснабжения и тем самым повышать эффективность. А насчет оплаты и «за потери платим», то себестоимость одной гигакалории на сегодня составляет порядка 180 рублей, а население сейчас платит 29 или 24 рубля. Поэтому есть бюджетная субсидия, и, естественно, мы ограничили процент потерь, чтобы экономить в первую очередь и бюджетные деньги.
Ольга Коршун:
Одна из значительных зон – это капитальный ремонт. У вас грандиозные планы на 2026-2030 годы – капитально отремонтировать не менее 14 миллионов квадратных метров жилья. На сколько продвинулись на этом пути?
Геннадий Трубило:
Если говорить в целом про капитальный ремонт, то планка, которую мы подняли в прошлой пятилетке, практически сохранится и в этой. Но здесь хочу еще сказать про социальную направленность услуги. Если говорить о средствах, которые перечисляет население, то в год они порядка 500 миллионов перечисляют в общий котел и 850 миллионов добавляет бюджет, чтобы выполнить этот объем капитального ремонта. Поэтому эта услуга практически как социальная.