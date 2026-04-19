Планы по капремонту, меры для неплательщиков и аварийность на объектах ЖКХ. Интервью с Геннадием Трубило

Республиканский субботник объединил белорусов. Мы наводили порядок от столицы до районных центров и небольших деревень. Для системы ЖКХ этот день – кульминация большого весеннего марафона чистоты, за которым стоят важные вопросы: куда потратят заработанные деньги и как сделать, чтобы такой образцовый порядок был всегда? О «генеральной уборке» страны и планах на пятилетку качества в программе «Неделя» поговорили с министром жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Трубило.

Ольга Коршун, СТВ:

Очертите фронт работ, которые сегодня Министерство жилищно-коммунального хозяйства на субботнике взяло на себя и освоило. Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства:

Мы в лесничестве занимаемся посадкой леса. Субботник для системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства – это не только один раз вышел, что-то сделал и ушел. Система работает ежедневно и ежечасно. Что касается благоустройства и наведения порядка на земле, огромное спасибо хотелось бы сказать нашим жителям, которые откликаются на призывы организаций ЖКХ, чтобы где-то оказали помощь, привели в нормальное состояние свои дворовые территории.

Ольга Коршун:

Эта зима стала настоящим испытанием на прочность и для белорусов, и для системы жилищно-коммунального хозяйства в первую очередь. Возможно, где-то показала узкие места. И сегодня вы работаете над тем, чтобы встретить предстоящие холода во всеоружии. Геннадий Трубило:

В первую очередь, проблем с уличной дорожной сетью практически не было, она расчищалась вовремя. Проблемы и рост обращений возникли по дворовым территориям. Там, где машины мешали крупной технике подъехать расчистить дворовые территории, поэтому на итоговой коллегии в феврале мы определились и совместно с Министерством промышленности провели семинар по поводу реализации в системе ЖКХ техники малой механизации – той техники, которая может войти во двор. Ручной труд в такие обильные снегопады не совсем эффективен, а Минпром показал нам новые образцы техники средств малой механизации. Уже есть предзаказы, и заключены контракты. Будет эта техника к следующей зиме закуплена, именно средства малой механизации.

Ольга Коршун:

Не только снег стал испытанием, еще и аномально низкие температуры, морозы, которые держались достаточно долго. И это приводило к сбоям в работе систем отопления и водоснабжения. Будет ли проводиться (и в каком объеме) замена теплосетей, сетей водоснабжения и что приводило к авариям? Геннадий Трубило:

10 лет назад мы начали замену тепловых сетей с истекшим сроком эксплуатации – заменяли на предизолированную трубу. В первую очередь снижали потери, и второе, снижается аварийность. Во многих малых населенных пунктах нашей страны уже полностью трубопроводы отопления заменены на предизолированную трубу. За этот период у нас было всего лишь восемь крупных аварий на системах теплоснабжения. Это относительно немного, с учетом того что некоторые котельные работали на предельных нагрузках, чтобы жители комфортно себя чувствовали в квартирах. Ольга Коршун:

Многие жалуются, пишут о том, что, мол, большая теплопотеря идет. Насколько действительно это правда? Какие есть теплопотери? Или, как вы говорите, мы над этим работаем и сегодня это не такая большая проблема, как кажется?

Геннадий Трубило:

Тепловые потери 15 лет назад составляли порядка 20 %. Сегодня тепловые потери составляют 8,2 %. То есть за этот период потери снижены, и мы ограничили предприятия ЖКХ. То есть то, что потеряли больше, это за счет собственных средств предприятий, у них есть стимул снижать потери, менять трубопроводы теплоснабжения и тем самым повышать эффективность. А насчет оплаты и «за потери платим», то себестоимость одной гигакалории на сегодня составляет порядка 180 рублей, а население сейчас платит 29 или 24 рубля. Поэтому есть бюджетная субсидия, и, естественно, мы ограничили процент потерь, чтобы экономить в первую очередь и бюджетные деньги.