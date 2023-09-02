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Сергей Дик о Польше: они всегда будут отрицать любое своё нарушение, любую провокацию

02 сентября 2023 14:19
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1 200 метров – на такое расстояние залетел военный польский вертолет на территорию нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, инцидент произошел накануне. Экстренно МИД Беларуси уведомил руководство Варшавы и настоятельно попросил в дальнейшем избегать подобных ситуаций.

Польский военный вертолет залетел на территорию Беларуси – МИД страны-соседки это отрицает.

Сергей Дик о Польше: они всегда будут отрицать любое своё нарушение, любую провокацию-1

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Они всегда будут это отрицать, потому что это нарушение не первое, не единственное. Было уже очень много различных нарушений. Это и ракеты, которые падали почему-то, убив двух граждан Польши. Так они для себя и не выяснили, кто это, а сразу же обвинили нашу страну. И пролеты различных дронов, это и другие нарушения, связанные с выпроваживанием бесчеловечным мигрантов с той стороны. Я абсолютно убежден: они всегда будут отрицать любое свое нарушение, любую свою провокацию.

Сергей Дик о Польше: они всегда будут отрицать любое своё нарушение, любую провокацию-4

По словам экспертов, поведение польских властей нервное. Это обусловлено предстоящими выборами. Руководители страны не уверены в своих рейтингах и используют все возможности, чтобы завоевать доверие населения. Даже готовы, как говорил Александр Лукашенко, въехать в электоральную кампанию на белорусском коне. Для Польши не в новинку записывать Беларусь в агрессоры, тем не менее наши планы прозрачны и нацелены на улучшение отношений с народом Польши. Ведь ошибки руководителей не должны влиять на простых людей.

# Беларусь-Польша # общество # Сергей Дик # Фотофакт

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