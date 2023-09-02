Сергей Дик о Польше: они всегда будут отрицать любое своё нарушение, любую провокацию

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Они всегда будут это отрицать, потому что это нарушение не первое, не единственное. Было уже очень много различных нарушений. Это и ракеты, которые падали почему-то, убив двух граждан Польши. Так они для себя и не выяснили, кто это, а сразу же обвинили нашу страну. И пролеты различных дронов, это и другие нарушения, связанные с выпроваживанием бесчеловечным мигрантов с той стороны. Я абсолютно убежден: они всегда будут отрицать любое свое нарушение, любую свою провокацию.