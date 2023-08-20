Сергей Дик: в Украине внешнюю политику диктует не руководитель государства, не народ, а определяют заокеанские стратегии

Новости Беларуси. Международная обстановка станет еще более напряженной. Такое мнение высказывают эксперты. Это связано с множеством факторов, один из них – предстоящие электоральные кампании, которые пройдут в Польше, России, США, а также в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этой ситуации политическому руководству нужно проявить мудрость. Как заявил во время интервью украинской журналистке Диане Панченко Александр Лукашенко, решение, касательно участия в предстоящих президентских выборах, глава государства еще не принял. Президент подчеркнул, что сегодня есть более важные проблемные моменты, которые необходимо разрешить. В условиях сложной военной обстановки на европейском континенте Беларусь необходимо провести по тонкому льду.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы в этой ситуации, наше общество должно консолидироваться вокруг вертикали власти, и Президент в своем интервью подчеркнул, что в Беларуси выстроена четкая вертикаль, в отличие от Украины, где внешнюю политику диктует не руководитель государства, не народ определяет, а определяют заокеанские стратеги, для которых Украина является инструментом, чтобы отстаивать свои геополитические интересы – однополярный мир. И в этой ситуации важно, чтобы эта кампания прошла спокойно, уверенно и народ сделал свой выбор.