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Сергей Дик: в Украине внешнюю политику диктует не руководитель государства, не народ, а определяют заокеанские стратегии

20 августа 2023 08:19
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Новости Беларуси. Международная обстановка станет еще более напряженной. Такое мнение высказывают эксперты. Это связано с множеством факторов, один из них – предстоящие электоральные кампании, которые пройдут в Польше, России, США, а также в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сергей Дик: в Украине внешнюю политику диктует не руководитель государства, не народ, а определяют заокеанские стратегии-1

В этой ситуации политическому руководству нужно проявить мудрость. Как заявил во время интервью украинской журналистке Диане Панченко Александр Лукашенко, решение, касательно участия в предстоящих президентских выборах, глава государства еще не принял. Президент подчеркнул, что сегодня есть более важные проблемные моменты, которые необходимо разрешить. В условиях сложной военной обстановки на европейском континенте Беларусь необходимо провести по тонкому льду. 

Сергей Дик: в Украине внешнюю политику диктует не руководитель государства, не народ, а определяют заокеанские стратегии-4

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
Мы в этой ситуации, наше общество должно консолидироваться вокруг вертикали власти, и Президент в своем интервью подчеркнул, что в Беларуси выстроена четкая вертикаль, в отличие от Украины, где внешнюю политику диктует не руководитель государства, не народ определяет, а определяют заокеанские стратеги, для которых Украина является инструментом, чтобы отстаивать свои геополитические интересы – однополярный мир. И в этой ситуации важно, чтобы эта кампания прошла спокойно, уверенно и народ сделал свой выбор. 

Сергей Дик: в Украине внешнюю политику диктует не руководитель государства, не народ, а определяют заокеанские стратегии-7

2020 год показал обществу, что отсутствие единства и нестабильность могут привести к краху государственности. Это видно и на примере Украины. Сегодня ситуация в соседней стране складывается критическая. В очередной раз Александр Лукашенко подчеркивает: только переговоры могут спасти Украину от уничтожения. Ведь за разделом территорий, которые уже сегодня хотят передать Польше, последует исчезновение суверенитета. И славянский мир обеднеет на одну национальность. 

# Государственная политика # общество # Сергей Дик # Фотофакт

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