Гайдукевич: нарушение границы Беларуси польским военным вертолётом – это сознательная провокация

1 200 метров – на такое расстояние залетел военный польский вертолет на территорию нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, инцидент произошел накануне. Экстренно МИД Беларуси уведомил руководство Варшавы и настоятельно попросил в дальнейшем избегать подобных ситуаций. Польский военный вертолет залетел на территорию Беларуси – МИД страны-соседки это отрицает. Читать здесь. Эксперты сходятся во мнении, что Польша прощупывает красные линии.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Польский вертолет вторгся в воздушное пространство Беларуси. И это неслучайность – это сознательная провокация. Такие провокации постоянно в последнее время происходят. Польша сосредоточила у нашей границы огромное количество войск. При этом всем известно, что Беларусь никому не угрожает. Все, что мы делаем в вопросах обороноспособности – это ответ на те провокации, на действия НАТО, особенно Польши, возле нашей границы. На этой неделе Президент Беларуси провел очередное заседание Совбеза и пригласил представителей Польши наблюдать за учениями ОДКБ, которые проходят на территории нашей страны. Это очередной шаг, который доказывает: Беларуси скрывать нечего, у нас нет агрессивных намерений, мы хотим жить в мире. Сергей Дик о Польше: они всегда будут отрицать любое свое нарушение, любую провокацию. Подробнее.

По словам экспертов, поведение польских властей нервное. Это обусловлено предстоящими выборами. Руководители страны не уверены в своих рейтингах и используют все возможности, чтобы завоевать доверие населения. Даже готовы, как говорил Александр Лукашенко, въехать в электоральную кампанию на белорусском коне. Для Польши не в новинку записывать Беларусь в агрессоры, тем не менее наши планы прозрачны и нацелены на улучшение отношений с народом Польши. Ведь ошибки руководителей не должны влиять на простых людей.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я уверен, что мы должны, особенно в данный момент, именно доводить правдивую информацию до польских граждан. И пример тому – перевод на польский язык интервью нашего Президента украинской журналистке. Все, кто хотел услышать на той стране (и даже не хотел), они услышали это. А я думаю, что мы в силу наших возможностей должны воздействовать правдой, донесением правдивой информации не только на польскую сторону, прибалтийские страны – на всю Европу.

Инцидент с военным вертолетом – не единичный случай провокаций не только для польской стороны. Для стран Прибалтики стало нормой нарушать белорусские границы. Напомним, несколько дней назад военные Латвии пересекли государственный рубеж в пункте пропуска «Григоривщина». Беларусь проинформировала сопредельную сторону о данном факте в установленном порядке. Лукашенко – Совбезу: «Это уже опасный шаг. Как мы должны на все это реагировать?» Подробнее.