Александр Лукашенко 22 июля совершит рабочую поездку в Могилевскую область

Новости Беларуси. Президент Беларуси 22 июля совершит рабочую поездку в Могилевскую область. Главе государства доложат о выполнении поручений по социально-экономическому развитию региона и благоустройству областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программой запланировано посещение предприятий. Александра Лукашенко проинформируют о развитии Могилевского завода лифтового машиностроения. Также Президент ознакомится с ходом технического переоснащения завода и производством лифтового оборудования по современным технологиям. Сегодня завод успешно развивается и не испытывает проблем со сбытом продукции. Сейчас здесь реализуется два инвестиционных проекта. Работают над наращиванием экспорта.

Сергей Чертков, заместитель генерального директора ОАО «Могилевлифтмаш»:

Мы активно совместно с посольствами ведем работу по продвижению на рынки Польши, Болгарии, Румынии, Ирана, Сирии. Работа совместных предприятий и сборочных производств позволяет нам быть ближе к заказчику. За счет логистики, за счет того, что часть лифта будет производиться на месте, мы получаем выигрыш в цене.

Программой рабочей поездки также запланировано посещение предприятия «Технолит». Президенту доложат о его финансово-производственном состоянии и перспективах. Сегодня завод выпускает широкую номенклатуру продукции из специальных износостойких чугунов, которые получают новым методом литья. Такой способ производства не имеет аналогов в мире, за его разработку и промышленную реализацию предприятие удостоено Государственной премии в области науки и техники.