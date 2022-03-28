«Двигатель не будет уступать итальянским». На «Могилёвлифтмаше» будут делать комплектующие для медицинских центрифуг

Новости Беларуси. Могилевские конструкторы работают над проектированием мощных электродвигателей для медицинского оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потребность в таких моторах возникла у наших соседей. Российское предприятие в условиях санкций вынуждено отказаться от импортных комплектующих и искать достойную замену. На помощь пришла Беларусь. 5 000 двигателей в год для медицинских центрифуг готов поставлять в Россию холдинг «Могилевлифтмаш». Сюжет Юлии Мычки.

Совсем скоро в этой линейке электродвигателей появится новый образец. К концу марта могилевские конструкторы представят агрегат, который будет приводить в действие медицинскую центрифугу. Это уникальное оборудование производит крупная калужская компания. Раньше двигатели она закупала в Италии, а сейчас обратилась к белорусским коллегам. И хоть прежде силовые установки с такими частотами вращения могилевские конструкторы никогда не проектировали, к новому заданию подошли с энтузиазмом.

Алексей Чайко, главный конструктор по электродвигателям предприятия «Могилевлифтмаш»:

Предприятие достаточно давно работает, двигатели мы выпускаем давно. Поэтому оценить сразу, сходу можно: двигатель не будет уступать итальянским, и даже превосходить их по условиям, по стоимости. В смысле дешевле будет по стоимости, чем итальянский. А по характеристикам, я думаю, что он будет абсолютно аналогичен.

О надежности могилевских электродвигателей говорят несколько фактов: они успешно работают на атомной электростанции, их используют в кораблестроении. Моторы из Могилева гудят в электротранспорте отечественного производства. Новинка предприятия – взрывозащищенные двигатели. Такие нужны для шахт, нефтедобывающих и химических промышленностей. В свое время завод был владельцем «бриллиантовой звезды качества», опыт удалось не только сохранить, но и приумножить. И даже сегодня, в условиях санкционного шторма, о будущем здесь говорят с оптимизмом.

Юлия Мычка, корреспондент:

Набирает популярность и другая продукция предприятия «Могилевлифтмаш» – автопарковочные системы. Вот такие карусели совсем скоро появятся в одном из современных микрорайонов Москвы.