Белорусский экспорт охватывает полмира. В Могилёве прошёл форум по импортозамещению

Новости Беларуси. Импортозамещение, промышленная кооперация, технологический суверенитет – ключи к решению задач, связанных с национальной безопасностью. С учетом беспрецедентного санкционного давления главным вектором отечественного производства стала замена импортных товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На первый план вышли совместные проекты с Россией по созданию продуктов, в которых остро нуждаются обе страны. Сегодня пул из совместных инициатив в основном сформирован в машиностроении. Какие точки соприкосновения двигают экономики двух стран вперед?

Чем выше небоскребы в городах-миллионниках, тем больше шансов у белорусских лифтов укрепиться в нише, которую еще недавно занимали европейские компании. Месяц назад на могилевском предприятии изготовили, испытали и получили сертификаты лифты с грузоподъемностью до 1 400 килограммов и скоростью движения 2,5 метра в секунду. Они смогут работать в зданиях до 45 этажей. В Беларуси пока таких нет, а вот в России спрос на скоростные грузоподъемники большой. Новинка могилевских конструкторов – яркий пример промышленной кооперации Беларуси и России.

Сергей Чертков, генеральный директор предприятия «Могилевлифтмаш»:

Мы очень плотно работаем с Российской Федерацией, оттуда мы берем в основном материалы, металл, некоторые комплектующие, а потом добавляем все свое. Поэтому мы говорим, что наш лифт практически белорусско-российский.

Сегодня Беларусь востребована во всем мире. И особенно – в России. Только за эту осень Александр Лукашенко встретился с губернаторами семи регионов. Суммарный товарооборот с этими областями превышает 1,5 миллиона долларов. К слову, это больше, чем все торговые операции Беларуси с Казахстаном. Делегация из Нижнего Новгорода работает в Беларуси каждую неделю. Регион – в тройке крупнейших внешних экономических партнеров страны. Ключевая особенность сотрудничества – взаимодополнение.

Андрей Дудкин, руководитель представительства Нижегородской области в Беларуси:

Машиностроение во всех отраслях, безусловно, это хозяйственная техника. Это продукция химического и нефтехимического комплекса. Причем, как мы покупаем в республике, так и она у нас. Активно развивается взаимодействие в сфере IT-технологий, совместные проекты уже существуют.

Юлия Мычка, корреспондент:

Для того чтобы продуктов под брендом «Сделано в Союзном государстве» стало больше, проходят международные форумы по импортозамещению. Первый стартовал в Могилеве. На площадке 60 участников. Продукт здесь можно не просто увидеть, пощупать, но отправиться на промышленную экскурсию и узнать, как его создают.

Переговоры прямо у станков недавно состоялись на Могилевском вагоностроительном заводе, куда приехала делегация из Удмуртии. Результат встречи – заказ на 35 вагонов. И это только начало.

Рамиль Гайнуллин, директор вагонной грузовой компании (Удмуртия):

Для нас открытие белорусского рынка – это значимое событие, потому что мы в течение года с основными вагоностроителями переговоры вели, и тот объем, который на следующий год даже расписан, он недостаточен для тех компаний, которые собираются приобретать вагоны. И в этом случае Могилевский вагоностроительный завод, как палочка-выручалочка, оказался для нас. И, соответственно, мы сегодня здесь для того, чтобы подписать соглашения.

Владимир Наумович, заместитель министра экономики Беларуси:

Основная задача форума – найти точки соприкосновения малых, средних предприятий, чтобы их совместная деятельность могла двинуть их финансово-экономические результаты вперед.

Основа крепкого сотрудничества Беларуси и России была заложена давно, формат Союзного государства укрепил взаимодействие в разы. Но именно санкции открыли глаза российским партнерам: они оценили способности нашей страны в производстве. И все, как неоднократно отмечал Александр Лукашенко, благодаря достижениям, которые мы не растеряли, а сохранили и приумножили с советских времен. Лукашенко: Беларусь очень востребована, иногда изворотливости не хватает

Нынешний тренд внешней политики Беларуси – Африка. За этим континентом, как неоднократно подчеркивал глава государства, будущее. Цель сотрудничества выходит далеко за рамки товарооборота – мы поддерживаем государства африканского континента в борьбе за независимость и избавление от статуса сырьевых придатков, которые долго время навязывали США. Александр Лукашенко предлагает идти в Африку с российскими коллегами, основа для производств есть, тоже со времен СССР. Лукашенко – делегации Новосибирска: надо поддерживать развитие африканских, азиатских стран. Нас там ждут давно