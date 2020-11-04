Роман Головченко о «Могилёвлифтмаше»: пример того, как нужно работать, отвоёвывать и удерживать свои позиции

Новости Беларуси. Эффективное планирование и ощутимая экономическая отдача. Премьер-министр Беларуси высоко оценил работу «Могилевлифтмаша», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко 4 ноября посетил это предприятие, ознакомился с технологическими процессами и новинками производства. Во время визита глава правительства также обсудил с руководством завода планы на 2021 год и перспективы предприятия на внешних рынках.

Около 60 % продукции «Лифтмаш» поставляет на экспорт. Новые модели лифтов и эскалаторов пользуются спросом в российских регионах. Премьер-министр отметил, что количество бизнес-партнеров необходимо увеличивать и в будущем.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

«Могилевлифтмаш» – это хороший пример того, как при эффективном планировании, при эффективном выстраивании бизнес-процессов государство как собственник может не только получать хорошие дивиденды от итогов работы, но и наращивать объемы производства, отдачу экономическую. Хороший пример того, как грамотные, умные вложения, хороший эффективный менеджмент могут вывести предприятие на достойный уровень. И то, что «Могилевлифтмаш» занимает значительные доли рынков и Российской Федерации, и Украины, и других государств, – это очень хороший пример того, как нужно работать, отвоевывать и удерживать свои позиции.

Сергей Чертков, генеральный директор ОАО «Могилевлифтмаш»:

Лифты становятся более интересными, более экономичными, повышается комфортность. И мы уже видим, что на многих наших традиционных рынках есть успешные какие-то поставки. Мы выиграли конкурс на поставку 500 лифтов. И в следующем году нам обещают 1 000 лифтов. Это именно замена лифтов в городе Ереван.