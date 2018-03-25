В Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях, в Казахстане на Байконуре. Теперь и в Грузии появятся могилёвские лифты

Новости Беларуси. Выход на новые рынки сегодня почти всегда – прорыв. Конкуренция в мире запредельно высокая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И если отечественный товар востребован, это говорит, во-первых, о его качестве. Во-вторых, о качестве управления на предприятии.

Мало произвести – надо продать. Могилевские лифты поднимают позиции Беларуси не только в Грузии или России. Постепенно проникают на европейские рынки и даже в Латинскую Америку. Завод – в четверке крупнейших в СНГ. Не так давно здесь установили рекорд, выпустив 12 560 лифтов разных моделей.

Для «Могилёвлифтмаша» Грузия теперь не просто одно из государств на мировой карте, а стратегически важный партнёр. Четвёртая страна после России, Украины и Казахстана, где предприятие открывает производственный филиал. Только в одном Тбилиси замене подлежат около семи тысяч лифтов. И около 15 тысяч – по стране. Могилёвские лифтостроители берутся за дело.

Сергей Чертков, заместитель генерального директора ОАО «Могилёвлифтмаш»:

Плюс в том, что мы становимся ближе к потребителю. Целый ряд операций можно выполнить там и по логистике это будет выгоднее производить на месте. Поэтому это экономические интересы и интересы политические. «Могилёвлифтмаш» – предприятие экспортоориентированное. За рубеж поставляется чуть ли не 90 % всех лифтов. Ими пользуются жители большей части Евразии – от Дальнего Востока до Германии и Бельгии. По объёмам производства белорусское предприятие уже опережает своих конкурентов на постсоветском пространстве. И это при том, что только на рынке России работают две сотни лифтостроительных предприятий.

Алексей Домрачёв, начальник отдела перспективных разработок ОАО «Могилёвлифтмаш»:

В этом месте происходит задумка, постановка на производство, научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа.

На этом этаже разместился научно-технический центр – мозг предприятия. Сотня конструкторов колдуют над новыми моделями и усовершенствованием прежних. Работа монотонная, но творческая. Особенно в отделе перспективных разработок. Здесь заглядывают в будущее.

Алексей Домрачёв:

Несколько лет наш завод занимается лифтами без машинного отделения – перспективное направление в строительстве. Это энергоэффективные лифты, занимают меньше пространства. Но главное требование – безопасность. Могилёвские лифты славятся надёжностью. Это то, что нужно Грузии, расположенной в сейсмоопасной местности. Чтобы пассажира не прищемило дверьми, лифт не застрял или, не дай Бог, оборвались тросы. Исключить малейший форс-мажор – задача целого научного бюро.

Виктор Клочков, начальник бюро надёжности ОАО «Могилёвлифтмаш»:

Систем безопасности электрических более 200, которые установлены практически на всех элементах. Механических - основные это ловитель, ограничитель скорости, которые спасут, даже если произойдёт обрыв канатов.

Лифты предприятия работают во всех государствах СНГ, в том числе на ракетно-космическом комплексе Байконур, в Большом театре, Центральной клинической больнице Москвы, на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге, в Администрации белорусского Президента. Делать по старинке здесь давно перестали. Каждые три года – новый дизайн и новые технические задачи.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Подъёмная платформа для инвалидов – новая разработка предприятия. Максимальная высота может достигать 15 метров. Здесь всё напичкано электроникой, максимальная безопасность. Такие подъёмники предназначены для метрополитена и крупных торговых центров. А этот эскалатор, сделанный в Могилёве, уже получил положительные отклики у покупателей. Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Брянск, Анапа. Эскалатор для административных зданий становится новой экспортной позицией для предприятия.

А вообще, в Могилёве выпускают 140 базовых моделей лифтов. Это и вот такие грузовые, способные поднять до 6 тонн груза, например микроавтобус с пассажирами. Или такие пассажирские, обычные, для жилых домов. Или вот панорамные для крупных, солидных торговых центров.

Вадим Евстратов, начальник бюро рекламы ОАО «Могилёвлифтмаш»:

У нас разработана целая линейка лифтов панорамных. Вот эта модель с машинным помещением, с полукруглой кабиной. Далее мы видим модели. Это лифты без машинного помещения.

Весь результат – это итог постоянной, не прекращающейся, модернизации. Когда станки – это уже и не станки, а современные линии. Которые снижают затраты, а значит и себестоимость, и которые в любой момент можно переналадить – сегодня изготавливать одни детали, а завтра – совсем другие. Денис Данилин работает на одном из них. Старые прессы высотой в 20 метров - давно позабытое прошлое.

Денис Данилин, оператор станков с программным управлением ОАО «Могилёвлифтмаш»:

Когда я пришёл на завод, на этом месте стояли прессы. Здесь стоял большой шум. Работать было невозможно, постоянно в берушах находиться. После работы голова гудела. Сейчас здесь автоматизированная линия, которая заменяет много операций.

Вадим Евстратов:

Если раньше освоение новой модели лифта требовало нескольких лет, от начала разработки до выпуска готовой продукции, то сейчас этот путь занимает всего несколько месяцев. Что нам позволяет оперативно реагировать на требования рынка и заказчиков.

На «Могилёвлифтмаше» активно работают над диверсификацией экспорта. Организация сборочного производства в Грузии, которая имеет режимы свободной торговли со странами в разных регионах, ещё один шаг на пути к новым рынкам. В том числе Евросоюза.