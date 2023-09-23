Около двух десятков предприятий Минпрома представили инновационную продукцию на выставке в Витебске

Новости Беларуси. Около двух десятков предприятий Министерства промышленности Беларуси представили инновационную продукцию на выставке в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспозиция приурочена ко Дню машиностроителя.

Тракторы МТЗ, автобусы МАЗ, комбайны «Гомсельмаш», автомобили «БЕЛДЖИ». Эти флагманы отечественного машиностроения на слуху у каждого белоруса. Это те предприятия, которые обеспечивают экономическую независимость страны. К профессиональному празднику они подошли с ощутимыми результатами.

Темпы роста объемов производства за последние три года увеличились почти в полтора раза. Экспорт за этот период почти удвоен. Выбран инновационный путь развития. Сейчас реализуются 65 крупных проектов.

Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси:

Такой этап, которого еще не было в истории Министерства промышленности, только по этому году на инвестиции будет направлено около 1 миллиарда рублей.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:

Эти планы и послужат следующим витком в развитии нашей промышленности в следующею пятилетку. Я думаю, что в следующей пятилетке те задачи, которые поставит Всебелорусское народное собрание перед коллективами, будут выполняться.

Праздник в Витебске собрал делегации из всех областей. На торжество приехали более 400 лучших представителей машиностроительной сферы. Их поблагодарили за достойный труд.

Дмитрий Корчик, генеральный директор предприятия «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:

Продукция металлургии попала под санкции Евросоюза. Несмотря на это, на сегодняшний момент, если говорить о первом полугодии этого года, экспорт черного проката у нас 130 %, если говорить в тоннаже. И дальше работаем по диверсификации, загрузке мощностей, и на сегодняшний момент мы прирастаем.

Сергей Чертков, генеральный директор предприятия «Могилевлифтмаш»:

В сентябре мы изготовили 400-тысячный лифт за все годы нашей деятельности. В этом году за девять месяцев мы очень серьезно приросли по экспорту – на 700 лифтов больше, чем в предыдущем. Есть новые проекты, новые лифты, выполняем несколько инновационных проектов и двигаемся вперед.

Олег Шимченко, директор Витебского завода тракторных запасных частей:

На представленной технике Минского тракторного завода в каждой машине есть продукция нашего предприятия. Кроме продукции, еще вложена душа каждого сотрудника, каждого работника.