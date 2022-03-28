«Только в плане закупки европейских комплектующих». Как «Могилёвлифтмаш» справляется с санкциями?

Новости Беларуси. Могилевские конструкторы работают над проектированием мощных электродвигателей для медицинского оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потребность в таких моторах возникла у наших соседей. Российское предприятие в условиях санкций вынуждено отказаться от импортных комплектующих и искать достойную замену. На помощь пришла Беларусь. 5 000 двигателей в год для медицинских центрифуг готов поставлять в Россию холдинг «Могилевлифтмаш». Сюжет Юлии Мычки.

Сергей Чертков, генеральный директор предприятия «Могилевлифтмаш»:

Санкции нас затронули только в плане закупки европейских комплектующих. На самом деле, да, несколько позиций мы закупали в Европе, в Италии, Испании, Германии. В принципе, наши контрагенты и хотели бы с нами продолжать работу, но ввиду вот этих санкций мы сейчас активно переключаемся на новых поставщиков. Мы уже были в Турции, посмотрели там, собираемся в ближайшее время лететь в Китай. Есть производители другие, которыми мы без проблем заместим именно эти комплектующие.

Санкции, по мнению генерального директора, открывают для белорусских предприятий новые возможности. Уходят с рынка иностранные производства, освобождаются ниши, которые спешат занять наши организации. Например, растет потребность в лифтах премиум-класса, а такие модели как раз производят в Могилеве.