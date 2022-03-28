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«Только в плане закупки европейских комплектующих». Как «Могилёвлифтмаш» справляется с санкциями?

28 марта 2022 15:37
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Новости Беларуси. Могилевские конструкторы работают над проектированием мощных электродвигателей для медицинского оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потребность в таких моторах возникла у наших соседей. Российское предприятие в условиях санкций вынуждено отказаться от импортных комплектующих и искать достойную замену. На помощь пришла Беларусь. 5 000 двигателей в год для медицинских центрифуг готов поставлять в Россию холдинг «Могилевлифтмаш».  

Сюжет Юлии Мычки.  

«Только в плане закупки европейских комплектующих». Как «Могилёвлифтмаш» справляется с санкциями?-1

Сергей Чертков, генеральный директор предприятия «Могилевлифтмаш»:  
Санкции нас затронули только в плане закупки европейских комплектующих. На самом деле, да, несколько позиций мы закупали в Европе, в Италии, Испании, Германии. В принципе, наши контрагенты и хотели бы с нами продолжать работу, но ввиду вот этих санкций мы сейчас активно переключаемся на новых поставщиков. Мы уже были в Турции, посмотрели там, собираемся в ближайшее время лететь в Китай. Есть производители другие, которыми мы без проблем заместим именно эти комплектующие.  

«Только в плане закупки европейских комплектующих». Как «Могилёвлифтмаш» справляется с санкциями?-4

Санкции, по мнению генерального директора, открывают для белорусских предприятий новые возможности. Уходят с рынка иностранные производства, освобождаются ниши, которые спешат занять наши организации. Например, растет потребность в лифтах премиум-класса, а такие модели как раз производят в Могилеве.  

«Только в плане закупки европейских комплектующих». Как «Могилёвлифтмаш» справляется с санкциями?-7

Кристина Евстигнеева, специалист по связям с общественностью предприятия «Могилевлифтмаш»:  
Китайские производители очень часто удивляются тому, что действительно наш лифт состоит из чисто наших комплектующих, наших деталей нашего собственного производства. Именно потому что многие производители, в том числе российские производители, используют в комплектации своего лифта турецкие детали, китайские детали.  

«Двигатель не будет уступать итальянским». На «Могилевлифтмаше» будут делать комплектующие для медицинских центрифуг. Читайте здесь.  

# Предприятия Беларуси # Экономика # Юлия Мычка # Алексей Чайко # Сергей Чертков # Кристина Евстигнеева # Фотофакт

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