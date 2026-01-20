Здесь формируется будущее Беларуси! В Могилёве после реконструкции открылся детский сад

Инвестиции в будущее всей страны начинаются с самого детства. Новые детские сады, расширение ясельных групп для самых маленьких – это реальная поддержка для родителей, которые хотят совмещать семью и карьеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В новой пятилетке демографический вопрос выходит на первый план, и развитию инфраструктуры для детей уделяется особое внимание. О том, как на практике меняется система поддержки семей, рассказала Юлия Мычка.

Кажется, это просто игра. Но именно здесь, среди кукол и конструкторов, формируется будущее целой страны. Так выглядит жизнь взрослых в миниатюре глазами наших детей. И важно, что сюжет этой игры отражает модель крепкой семьи и созидательного труда, которые лежат в основе политики нашего государства.

«Лучшее – детям» – незыблемый принцип Беларуси. Создание современных, безопасных пространств для самых маленьких – важный шаг в решении демографических задач на новую пятилетку. С каждым годом в стране становится больше современных детских садов и школ. За последние 5 лет построено или полностью обновлено более 130 образовательных объектов. Только в Могилеве объем вложений в ремонт и оснащение детских садов и школ в 2025 году составил 35 миллионов рублей. Эта работа продолжается. После комплексной реконструкции открыл свои двери детский сад №15 в Могилеве. Здание учреждения, которое перешагнуло 60-летний рубеж, полностью преобразилось.

Анастасия Бармина, заместитель заведующего Могилевского детского сада № 15:

В ходе капитального ремонта нам заменили кровлю, утеплили фасад, заменили всю сантехнику, всю электропроводку, были проведены внутренние отделочные работы, здание наше утеплили, деткам стало тепло, комфортно.

Сергей Чертков, председатель Могилевского горисполкома:

Будет капитальный ремонт школ № 2, № 15, № 40, двух детских садов, порядка 33 кровель мы отремонтируем в 2026 году. И мы сделаем это все для того, чтобы наши дети могли заниматься, могли расти в хороших условиях ради их будущего.

Развитие материальной базы напрямую связано с решением ключевых социально-демографических задач государства. Одна из них – помочь молодым родителям совмещать семью и карьеру. В этой пятилетке у молодых семей появится больше возможностей. Чтобы мама могла раньше выйти на работу, для детей младше 2 лет активно открывают ясельные группы. Это дает семьям выбор и помогает лучше планировать свой бюджет.